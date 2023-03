De Canadese premier Justin Trudeau heeft maandag de aanstelling aangekondigd van een onafhankelijke speciale onderzoeker die de vermeende Chinese inmenging in Canadese verkiezingen zal onderzoeken.

De aankondiging van Trudeau kwam nadat Canadese media, onder verwijzing naar niet-geïdentificeerde inlichtingenbronnen, rapporteerden over de vermeende pogingen van Peking om zich te mengen in de federale verkiezingen van 2019 en 2021.

China heeft alle beschuldigingen ontkend en noemde het “lasterlijk” en zei dat het er geen belang bij heeft betrokken te raken bij de binnenlandse aangelegenheden van Canada.

De conservatieven van de oppositie hebben opgeroepen tot een onafhankelijk openbaar onderzoek naar de zaak, maar Trudeau wees de eis af: “We zullen de onafhankelijke speciale rapporteur vragen, als een van de eerste taken van hun mandaat, om de regering een aanbeveling te doen als wat de juiste volgende stap is – of het nu een onderzoek, een onderzoek of een rechterlijke toetsing is – en wat de reikwijdte van dat werk kan zijn.

Trudeau voegde eraan toe: “Alle politieke leiders zijn het erover eens dat de verkiezingsuitslagen in 2019 en in 2021 niet werden beïnvloed door buitenlandse inmenging. Maar zelfs als het de resultaten van onze verkiezingen niet veranderde, is elke poging tot inmenging, door een buitenlandse actor, verontrustend en ernstig.”

Naast het aanstellen van een speciale onderzoeker, heeft Trudeau ook twee commissies aangesteld om mogelijke buitenlandse inmenging te onderzoeken.

Canada’s National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP) zal onderzoek doen en haar bevindingen rapporteren aan het parlement.

Trudeau onder scanner

Vorige maand, De Globe en de post meldde dat China er de voorkeur aan gaf dat Trudeau’s Liberale Partij aan de macht bleef in plaats van de Conservatieve Partij, die als vijandig tegenover Peking wordt beschouwd.

Trudeau staat onder druk nadat berichten over vermeende inmenging van China in verkiezingen openbaar werden gemaakt. Recente enquêtes hebben uitgewezen dat burgers verwachten dat hij krachtiger zal reageren op vermeende verkiezingsinmenging door China.

Oppositieleider Pierre Poilièvre heeft kritiek geuit op het idee om een ​​parlementaire commissie erbij te betrekken. Hij zei dat functionarissen wetgevers van de oppositie “wat informatie zullen geven en hen vervolgens tot geheimhouding zullen zweren, zodat ze er nooit meer over kunnen praten”.

