Campingplatz am Mondsee wieder vorne

Hinter dem Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee in der Lombardei (Italië) investeert het vooral hun vriendelijke Camp MondSeeLand in Tiefgraben Platz twee, gevolgd door volledig geöffneten Campingplatz Berau am Wolfgangsee. Hieronder vindt u de top 10 kampeerplaatsen voor de zomer in Oostenrijk. Camping Grabner in Steinbach am Attersee op Rang sieben auf. Österreich ligt in Duitsland, het aantrekkelijke reisland van de Camper, waar vooral de Campingplaats in Salzburg bijzonder is.

ePapier Jetzt ePaper-lessen! Lees de tagsaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper