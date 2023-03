CNN

De rijkste man van Azië, Mukesh Ambani, heeft plannen aangekondigd om een ​​iconisch frisdrankmerk uit de jaren 70 opnieuw op de markt te brengen dat ooit wedijverde met Coca-Cola en Pepsi.

Ambani’s Reliance Group zei deze week dat het deze zomer Campa Cola opnieuw zou introduceren op de Indiase markt voor niet-alcoholische dranken, die miljarden dollars waard is, in drie smaken: cola, citroen en sinaasappel, meldde CNN News-18.

Het merk vulde een leegte in het Zuid-Aziatische land in een tijd dat zijn bekendere Amerikaanse rivaal Coca-Cola niet beschikbaar was, en het nieuws van zijn terugkeer heeft geleid tot een vlaag van belangstelling van Indiërs van middelbare leeftijd die zich herinneren dat ze het in hun jeugd dronken. .

Shailesh Desai, 60, uit Mumbai, vertelde CNN dat hij zich herinnerde hoe het drinken van Campa Cola “de vrees zou overstemmen” wanneer hij zijn vader moest vertellen over een slecht cijfer op zijn rapport, en hem meer zelfvertrouwen moest geven toen hij een meisje op een date.

Sukant Khurana schreef op Twitter dat hij zich kon herinneren dat hij zijn grootvader lastigviel om het drankje voor hem te kopen.

“Zoveel jeugdherinneringen … Als het zoiets smaakt, zal Campa Cola nostalgie verkopen”, schreef hij.

Ondertussen tweette Atul Mohan dat “sommige merken tijdloos blijven… mensen vragen nog steeds, ‘drink jij Campa?'”

Terwijl Coca-Cola in de jaren vijftig in India werd geïntroduceerd, trok het zich iets meer dan twee decennia later van de markt terug toen de Indiase regering een verordening invoerde die zou hebben geëist dat het zijn formule zou onthullen.

Bij afwezigheid ervan werd het Indiase alternatief Campa Cola immens populair en groeide het al snel uit tot leider op de frisdrankmarkt van het land.

Net als zijn Amerikaanse rivaal werd zijn populariteit aangewakkerd door pakkende reclamecampagnes die Indiase jongeren aanspraken. Bollywood-acteur Salman Khan verscheen in een van zijn bekendere televisiecampagnes, terwijl de gedrukte advertenties bekend stonden om hun pop-artillustraties en gedurfde kleuren.

Het had ook een pittige slogan, met een vleugje patriottisme: “The Great Indian Taste.”

De populariteit begon echter te slinken in de jaren negentig toen de toenmalige premier van India, PV Narasimha Rao, en zijn minister van Financiën, Manmohan Singh, het land openstelden voor buitenlandse investeringen.

Buitenlandse colamerken maakten een comeback, met Coca-Cola die terugkeerde in 1993 en ook Pepsi en Fanta populair werden. Campa Cola verdween geleidelijk uit de kramen en schappen in het hele land.

Met zijn nieuwe aanwinst lijkt Reliance te hopen zowel de Indiërs die heimwee naar het merk hebben, aan te spreken als de cola te introduceren bij een jonger publiek dat zich de vorige incarnatie misschien niet meer herinnert.

“Door Campa in zijn nieuwe avatar te presenteren, hopen we consumenten van alle generaties te inspireren om dit echt iconische merk te omarmen en een nieuwe opwinding in het drankensegment teweeg te brengen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf, volgens CNN News-18.