Laut einem Update der 1st Marine Logistics Group wurde ein US-Marine, der letzten Monat wegen einer einst vermissten Teenagerin befragt wurde, die in seiner Kaserne gefunden wurde, nun in einem früheren, unabhängigen Fall angeklagt.

Die neuen Anklagepunkte lauten auf sexuelle Übergriffe auf Minderjährige und Verstöße gegen Freiheitsbeschränkungen, heißt es in der Aktualisierung.

Der Marine wurde an sein Militärkommando zurückgeschickt, nachdem die Polizei ihn zu dem zuvor vermissten 14-jährigen Mädchen befragt hatte, das am 28. Juni in seiner Kaserne im Camp Pendleton in Kalifornien gefunden wurde.

Nach Angaben des Sheriff-Departments des San Diego County wurde das Mädchen am 13. Juni von ihrer Großmutter als vermisst gemeldet. Das Mädchen wurde zu ihrer Großmutter zurückgebracht.

Der namentlich nicht genannte Marine steht nun vor einer vorläufigen Anhörung im früheren Fall am Donnerstag im Camp Pendleton, das zwischen Los Angeles und San Diego liegt.

Sein Kommando wird dann „alle Anklagen und Beweise prüfen“, um zu entscheiden, ob der Fall vor ein Kriegsgericht verhandelt werden sollte.

„Um die Integrität der laufenden Untersuchung und die Rechte des Betroffenen zu schützen, sind weitere Informationen nicht verfügbar, bis diese Entscheidung getroffen ist“, sagte die 1st Marine Logistics Group.