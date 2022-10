Camp Hale: Biden will Trainingsgelände aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Colorado als neues Nationaldenkmal ausweisen

CNN

—



Präsident Joe Biden plant, bei seinem Besuch in Colorado diese Woche ein neues Nationaldenkmal zu errichten, so die mit den Plänen vertrauten Personen, da er einen Monat vor den Zwischenwahlen einen Western-Swing beginnt.

Der Präsident wird Camp Hale, ein Trainingsgelände des Zweiten Weltkriegs hoch in den Rocky Mountains, während seines Besuchs am Mittwoch zum Nationaldenkmal erklären. An diesem Ort trainierte und entwickelte die 10. Gebirgsdivision Kriegsführungstechniken unter den rauen, winterlichen Bedingungen, bevor sie zum Kampf in die italienischen Alpen aufbrach.

Camp Hale zu einem nationalen Denkmal zu machen, wird das Gelände vor Bebauung schützen. Dies war eine der Hauptprioritäten für Colorados hochrangigen Senator, den Demokraten Michael Bennet, der dieses Jahr vor einem harten Rennen um die Wiederwahl steht.

Während Biden seit seinem Amtsantritt einige bestehende Nationaldenkmäler erweitert hat, wird Camp Hale das erste sein, das er geschaffen hat. Das jahrhundertealte Antiquities Act erlaubt es dem Präsidenten, Denkmäler zu errichten, um wichtige Gebiete zu schützen.

Einige im Bundesstaat haben sich dagegen ausgesprochen, Camp Hale zu einem Nationaldenkmal zu machen, da dies zukünftige Bergbauprojekte verhindern könnte.

Aber die Demokraten aus Colorado haben das Weiße Haus gedrängt, den Schritt zu unternehmen, um ein Gebiet von ökologischer und historischer Bedeutung zu erhalten.

Auf seiner Reise nach Westen plant Biden auch, an Spendenaktionen für Demokraten teilzunehmen. Er wird sich am Donnerstag mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bei einer Spendenaktion auf der Westseite von Los Angeles treffen, um die Demokraten des Repräsentantenhauses zu stärken.

Das Weiße Haus sagte am Freitag, dass Biden seine Reise nutzen werde, um seine Agenda voranzutreiben und sie der der Republikaner gegenüberzustellen.

„Der Präsident wird die Fortschritte erörtern, die wir von der Verabschiedung eines historischen überparteilichen Infrastrukturgesetzes bis zur Verabschiedung des Inflationsminderungsgesetzes gemacht haben. Er wird einen Kontrast zwischen seinem Plan zum Schutz und zur Stärkung von Medicare und der Sozialversicherung und (dem) Plan für Republikaner im Kongress ziehen, der Medicare und Sozialversicherung auf den Hackklotz bringt“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre.