van: Susanne Kröber

Prins Harry is in Londen – maar het is onwaarschijnlijk dat mensen koning Charles zullen ontmoeten. Dat is iets dat koningin Camilla durft te doen.

Londen/Edinburgh – Als Prins Harry (40) maandag naar Londen zou afreizen, zou hij tijdens zijn verblijf graag de “Invictus Games” bijwonen, maar zou hij ook een vriend uit Krebs ontmoeten om hem te bedanken. Maar koning Karel III. (75) erteilte ihm een ​​bangharte Absage. “Aufgrund des full term kalenders Signaler Majestät wird sterft leid nicht möglich sein“, ließ ein Sprecher mitteilen. Laat Harry alsjeblieft in zijn oude huis blijven.

Koning Charles wil een relatie met prins Harry van de wereld: “Het was mogelijk dat de zaak zou worden opgehelderd.”

Op 30 september zal Prinz Harry de “WellChild Awards” in Londen bijwonen. Beide prijzen zijn verbeterd door de gezondheid van de kinderen – een gezonde levensstijl voor Harry sinds 15 jaar gezondheidszorgorganisatie. In de toekomst bestaat er misschien een kans op een familieontmoeting tussen Prins Harry en Koning Charles, maar het is onwaarschijnlijk dat ze tijdens hun verblijf weer samen zullen zijn.

Als Prins Harry elkaar ontmoet in Londen, ontmoeten wij Koning Charles en Koning Camilla (77) in Schottland, woensdag in het weekend in Edinburgh ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het Schotse parlement. Dabei soll Charles III. een positieve reactie met een positieve instelling, wat ons een vriendelijk gevoel geeft Het dagelijkse beest beton. “Het kan zijn dat de Sache is ontruimd, maar het is onmogelijk dat beide partijen gelukkig zullen zijn, anders zal het zo destabiliserend zijn dat de monarchie zal worden gecreëerd.”

“Unnötiger Stress” voor König Charles: Camilla rät von Treffen met Prins Harry ab

Van één persoon Wiedersehen abgeraten haben soll jedoch Königin Camilla. “Vreunde sagen, Camilla, er zijn een paar mensen die Harry nooit zouden ontmoeten”, aldus de Insider. Camilla is mogelijk wel open voor publiek, want King Charles is „voor een veilige reis in Australië in oktober zonder enige stress door de stress.“ Het is duidelijk dat hij blij zou zijn met de geestelijke gezondheid van zijn Krebs.

Een ontmoeting tussen koning Charles en prins Harry is met koning Camilla een goed idee. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/ZUMA Press Wire

Camilla soll Koning Charles dazängen, die dinge ruhiger angehen zu lassen. „Dat geeft niet, daarom waren er enkele ontmoetingen met Harry die stressvol waren“, legt Quelle uit. En zo vind je bij Prinz Harry en Charles en Prinz William (42) statt de perfecte metgezel voor thuis. Ze zijn eind 40 getrouwd met koning Charles, William en prins Kate (42) Harry. Geburtstag noch mit unvorhergesehenen Grüßen überrascht. Verwende Quellen: instagram.com, thedailybeast.com