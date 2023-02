Cameron Norrie verzekerde zich van zijn plaats in de finale van de Argentina Open op gravel na het verslaan van Juan Pablo Varillas.

Norrie ging als tweede het toernooi in en versloeg de Peruviaan met 7-6 (5) 6-4, waarmee hij twee breakpunten spaarde in de laatste wedstrijd om de overwinning binnen een uur en 54 minuten binnen te halen.

De Britse nr. 1 neemt het in de finale op tegen een van de Spaanse duo’s Carlos Alcaraz en Bernabe Zapata Miralles, en verwacht dat de winnaar van hun halve finale een stevig examen zal afleggen.

“Het wordt zeker een zware dobber, ongeacht tegen wie ik speel”, zei Norrie, die streeft naar het winnen van de vijfde titel van zijn carrière.

“Ik verloor een zware finale in Auckland (vorige maand), dus hopelijk kan ik morgen in de finale weer wat goeds voelen.”

De 27-jarige heeft één eerdere overwinning behaald in een finale op gravel, vorig jaar in Lyon. Zijn andere drie toernooizeges, in Indian Wells en Los Cabos in 2021, en Delray Beach vorig jaar, kwamen op harde ondergrond.

Bij de Qatar ExxonMobil Open, mede-Britse speler Liam Broadie versloeg thuishoop Mubarak Shannan Zayid met 6-1 6-1 in de eerste kwalificatieronde.

Afbeelding:

Liam Broady won zijn kwalificatiewedstrijd in Qatar





Ergens anders, Daniil Medvedev behaalde een uitgebreide overwinning in de straight sets in minder dan anderhalf uur om Grigor Dimitrov te verslaan en de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam te bereiken.

Medvedev won met 6-1 6-2, zette daarbij zes van de 13 breakpunten om en zorgde voor een finale tegen Jannik Sinner.

“Het was een geweldige wedstrijd”, zei de zegevierende 27-jarige. “De score (lijkt) makkelijk, maar de wedstrijd was dat niet.

“Ik had fysiek het gevoel dat ik vijf sets speelde. (Er waren) een aantal geweldige rally’s.”

Sinner versloeg wildcard Tallon Griekspoor in twee sets met 7-5 7-6 (5) om een ​​ontmoeting met de Rus op te zetten.