De Indian Wells-run van Cameron Norrie eindigde in de kwartfinale toen de Amerikaan Frances Tiafoe de Brit in twee sets versloeg.

De 6-4, 6-4 nederlaag maakte een einde aan Norrie’s winning streak van acht wedstrijden. De kampioen van 2021 in Indian Wells won vorige maand de titel in Rio de Janeiro en heeft een 21-4 winst-verliesrecord voor het jaar.

Nadat een zeldzame regenvertraging het spel in de vroege stadia van de wedstrijd had stilgelegd, sloeg Tiafoe een forehand crosscourt-winnaar om Norrie te breken voor een 4-3 voorsprong in de openingsset.

De dynamische Tiafoe, die zich voedde met de energie van het ondersteunende publiek, zette Norrie vervolgens onder druk om op het setpoint een fout te maken door in het net te komen.

Tiafoe zag zijn dubbele break in de tweede set teruglopen tot één toen hij een dubbele fout maakte op 5-3.

Maar hij slaagde erin de wedstrijd uit te serveren bij zijn volgende gelegenheid, waarbij hij een aas van 220 km / u losliet om een ​​matchpunt te creëren voordat hij de affaire beëindigde toen Norrie’s forehand lang zeilde.

Carlos Alcaraz bereikte de kwartfinales bij de Indian Wells ATP Masters met een 6-2, 2-0 overwinning nadat Jack Draper na 46 minuten spelen met een blessure stopte.



“Ik heb echt het gevoel dat als ik er mentaal ben, ik een van de beste spelers ter wereld ben”, zei Tiafoe.

“Vandaag gaat het er niet alleen om de halve finale te halen, ik ben blij dat ik zo’n man, die zo goed speelt, kan verslaan.

“Om hier naar buiten te kunnen komen en hem in twee sets te verslaan, relatief comfortabel. Op het einde werd het een beetje lastig, maar het was vrijwel eenrichtingsverkeer en ik ben erg blij met waar mijn spel staat.”

Tiafoe, die nog geen set heeft laten vallen op het toernooi in de woestijn van Zuid-Californië, bereikte vorig jaar de halve finale van de US Open, waar hij viel op de uiteindelijke kampioen Carlos Alcaraz.

Het volgende voor de als veertiende geplaatste Tiafoe is een ontmoeting met de Russische vijfde reekshoofd Daniil Medvedev.