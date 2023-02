Nach tod eines Mädchen mit them Vogelgrippe-Virus H5N1 sinds elf weitere Kontakte in Cambodja nicht infiziert. Derzeit grassiert die größte jemals documentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln.

Nach dem Tod eines elfjährigen Mädchens and Vogelgrippe in Cambodja kan ervoor zorgen dat een van de beste opties van Mensch zu Mensch niet goed is. Black wurde auch der Vater des Madchens positief auf das Vogelgrippe-Virus H5N1 getest, nicht aber elf weitere Kontakte des Madchens, die teils Grippesyptome hatten, teilte the Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mit.

Der Vater, der kleine Krankheitsanzeichen zeigte, bevindt zich in een Krankenhaus in isolatie. Het is de eerste die sterft vogel grip-Infektionen bei Menschen in Cambodja uit 2014.

Derzeit grassiert die größte jemals documentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genereerde, is een infectiekrankheit, die vor allem bei Wasservögeln en anderen Vögeln forkommt. Experts befürchten, dat is alles Virus immer mehr an Säugetiere anpasst and dadurch auch dem Menschen gefährlicher zijn könnte. Infecties waren in de besmette Monaten auch bei Säugetieren wie Seelöwen, Waschbären, Füchsen, Bären en Mardern nachgewiesen geworden.

“Nach den bisherigen Erkenntnissen infiziert das Virus Menschen nicht leicht und die Übertragung von Mensch zu Mensch lijkt ungewöhnlich zu sein”, erklärte die WHO. In Kambodja hebben de Untersuchung an, die ervoor zorgde dat Vater en Tochter infiziert haben. In der Gegend, in der sie leben, sollen in den vergangenen Wochen ungewöhnlichviele tote Wildvögel gefundeerd worden signaal.

dpa