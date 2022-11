Callum Wilson wird für das selbstlose Spiel von Darren Bent gelobt, der sagt, der englische Stürmer hätte sich gewünscht, Jack Grealish wäre nicht da.

Darren Bent hat Callum Wilson für die selbstlose Rolle gefeiert, die er bei Jack Grealishs Tor gegen den Iran beim Auftakt der Weltmeisterschaft gespielt hat.

England sicherte sich in seinem ersten Spiel des Turniers einen 6:2-Sieg, wobei einige der eingewechselten Three Lions von der Bank aus einen großen Eindruck hinterließen, als die Mannschaft von Gareth Southgate zum Sieg fuhr.

Getty Wilson bereitete Grealish für Englands sechstes Tor gegen den Iran vor

Captain Kane, der aus dem Khalifa International Stadium humpelte, wurde in der 76. Minute durch Wilson ersetzt.

Jude Bellingham spielte den 30-Jährigen in der Schlussphase des Spiels über die rechte Flanke, und obwohl er aufs Tor stürmte, beschloss er, den Ball in den Weg seines eingewechselten Grealish zu lenken, der in den Rücken klopfte das Netz.

Eine solche Spielpassage erregte die Aufmerksamkeit des ehemaligen Stürmers Bent, der von der Leistung des Newcastle-Stürmers im Vorfeld von Englands sechstem Tor am Nachmittag beeindruckt war.

Nach dem Spiel sprach er exklusiv mit talkSPORT: „Der Teamgeist ist hoch.

„Wilson dort durchgegangen ist, das sage ich Ihnen jetzt, er hätte sich gewünscht, dass Jack Grealish nicht da wäre, weil er einfach aufs Tor hätte gehen können.

„Aber er hat die richtige Option gewählt, das richtige Gewicht des Passes, hat sein Tempo genutzt, um in Rückstand zu geraten, und seinen Einlauf perfekt getimt.“

Getty Wilson kam für Kane in der zweiten Halbzeit für England

Die Leistung der Mannschaft von Southgate sorgte für einen großartigen Start in die WM-Saison in Katar, wobei Bellingham den ersten Treffer erzielte, bevor Bukayo Saka und Raheem Sterling vor der Halbzeit weitere Tore erzielten.

Saka erzielte dann sein zweites Tor des Spiels, bevor Mehdi Taremi dem Iran einen Ehrentreffer bescherte, nur für Marcus Rashford, der von der Bank kam und einen fünften für England fand. Grealish erzielte seinen sechsten Treffer, bevor Taremi in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter erzielte.