Callum Wilson ist der Star beim englischen WM-Vorsprechen, als Gareth Southgate zusieht, wie Newcastle Aston Villa im St. James‘ Park schlägt, um die Top-4-Aufladung zu halten

Callum Wilson untermauerte sein Interview mit talkSPORT, in dem er erklärte, er wolle Englands Stürmer Nr. 2 bei der Weltmeisterschaft mit zwei Toren gegen Aston Villa werden.

Der Magpies-Star erzielte zwei Tore und half beim Aufbau eines weiteren, alles vor Three Lions-Chef Gareth Southgate im St. James‘ Park, als er seinen Anspruch auf einen Platz im Flugzeug nach Katar geltend machte.

Getty Wilson sorgte dafür, dass Newcastle mit zwei Toren beim 4:0-Sieg gegen Aston Villa unter den ersten vier blieb

Getty Die Magpies unter Eddie Howe fliegen

Wilson brachte die Gastgeber zur Halbzeit per Elfmeter in Führung, nachdem das Spiel um zehn Minuten verzögert worden war, als Villa-Torhüter Emi Martinez bei einem Kopfstoß mit seinem eigenen Innenverteidiger Tyrone Mings schlechter wegkam.

Der Elfmeter kam in der sechsten Minute der Nachspielzeit am Ende der Halbzeit aufgrund einer Verletzung von Martinez – der Torhüter wurde durch Robin Olsen ersetzt – nachdem Ashley Young wegen Handspiels bestraft worden war.

Wilson hatte ein Abseitstor, bevor er Newcastles Führung in der zweiten Halbzeit mit einem Power-Kopfball verdoppelte, um einen schönen Mannschaftszug zu beenden.

Nach einer Kürzung um die Ecke spielte Miguel Almiron mit Kieran Trippier einen sauberen Doppelpass mit den Fersen, während der englische Außenverteidiger dann eine perfekte Flanke in den Strafraum schickte, damit Wilson einköpfte.

Er war auch am dritten der Magpies beteiligt, wobei Wilsons erster Schuss von Olsen nur für den eingewechselten Torhüter gehalten wurde, um den Ball direkt zu Joelinton zu schieben, der nach Hause schob.

Der formstarke Almiron machte mit einem Wonderstrike den vierten Platz – sein siebtes Saisontor und fünfter in seinen letzten vier Spielen – und Wilson kam einem Hattrick nahe, als er spät mit einem Kopfball die Latte traf.

getty Southgate saß neben den Miteigentümern von Newcastle, Amanda Staveley und Mehrdad Ghodoussi, als er Wilson dabei zusah, wie er sein Ding machte

Der Sieg bedeutet, dass die Männer von Eddie Howe weiter auf der Suche nach einem atemberaubenden Platz unter den ersten vier sind, da Newcastle mit drei Punkten gegen die Villans – im letzten Spiel von Interimstrainer Aaron Danks vor der Übernahme durch Unai Emery – auf dem vierten Platz bleibt.

Und eine weitere souveräne Leistung von Wilson wird Southgate sicherlich einige Denkanstöße gegeben haben, als er beginnt, seinen WM-Kader auszuwählen.

Wilson sprach vor dem Villa-Spiel mit talkSPORT und sagte, er sei „zu 100 Prozent verpflichtet“, den englischen Chef davon zu überzeugen, ihn für Katar zu holen.

„Ich denke, für mich geht es darum, mich auf Newcastle zu konzentrieren, nicht nur aufs Toreschießen, sondern auf meine Gesamtleistung, und das weckt dann hoffentlich die Aufmerksamkeit des Nationaltrainers“, sagte der Stürmer.

„Wir kennen Harry [Kane] wird ein Starter sein, der ihn dann ersetzen kann, wenn er sich ausruhen muss oder sich verletzt hat, Gott bewahre. Wenn so etwas passieren sollte, würde ich mich zurücklehnen, um auf den Teller treten zu können.

getty WIlson hat in dieser Saison nun sechs Tore in neun Premier-League-Spielen – sollte er mit England nach Katar gehen?

„Ich muss das Woche für Woche in Newcastle zeigen, ich habe ein paar Spiele vor mir, und ich hoffe, dass ich in Katar sein und es von der Seitenlinie aus verfolgen kann und wenn nicht auf dem Platz, sondern lieber im Fernsehen.

„Es ist wahrscheinlich meine letzte Gelegenheit, eine Weltmeisterschaft zu spielen, wenn ich dort ankommen sollte, also drückt die Daumen, arbeitet weiter hart, ein Spiel nach dem anderen.

„Letztendlich wäre ich nicht entmutigt, wenn ich es nicht schaffen würde, aber ich habe das Gefühl, dass ich eine Chance vor mir habe, und warum sollte ich sie nicht ergreifen, wenn sie da ist?

„Ich möchte nicht auf meine Karriere zurückblicken und denken, dass eine Weltmeisterschaft in meiner Reichweite war und ich nicht alles gegeben oder mich nicht voll dafür eingesetzt habe.

„Also setze ich mich zu 100 Prozent dafür ein.“

Er hat sich sicher keinen Schaden zugefügt.

GETTY Wilson erzielte bei seinem Debüt in England im Jahr 2018 ein Tor und hat vier Länderspiele für sein Land bestritten

Und er hat sicherlich die Unterstützung von Tony Cascarino, wobei der talkSPORT-Moderator und ehemalige Stürmer der Republik Irland darauf besteht, dass der Newcastle-Star Englands natürlichste Zweitbesetzung für Kapitän Kane ist.

„Callum Wilson ist der, den ich nehmen würde“, sagte Cascarino beim Weekend Sports Breakfast.

„Ich denke, er ist nur ein bisschen anders, offensichtlich sind Tammy Abraham und Ivan Toney in ihrer Gegenwart viel größer, aber Wilson ist so direkt.

„Ich denke, er ist ein besserer Finisher, er ist ein echter natürlicher Finisher, Callum Wilson. Er ist explosiv.

„Es ist immer das gleiche Argument gegen Wilson – Verletzungen. Aber jedes Mal, wenn er zurückgekommen ist, war er großartig. Er ist wirklich ein Spieler, der Champions-League-Fußball spielen sollte.

„Also, wenn Harry Kane, OK, er könnte immer noch spielen, wenn er seine Form verloren hat, aber wenn seine Form bei der Weltmeisterschaft so schlecht ist, ist Callum Wilson für mich derjenige, der in diese Kane-Rolle schlüpfen kann.“