Der Spielehersteller Activision hat angekündigt, künstliche Intelligenz einzusetzen, um den Voice-Chat von „Call of Duty“-Spielern abzuhören und jeden zu bestrafen, der ihn benutzt „Hassrede“ oder „Diskriminierende Sprache.“

Das Feature wurde am Mittwoch für US-Spieler der Titel „Modern Warfare II“ und „Warzone“ von Call Of Duty eingeführt und wird am 10. November mit „Call of Duty: Modern Warfare III“ weltweit eingeführt.









In einer Erklärung vom Mittwoch sagte Activision, dass es dazu ein maschinelles Lerntool verwenden werde „Identifizieren Sie in Echtzeit und setzen Sie sich gegen toxische Sprache durch.“ einschließlich „Hassrede, diskriminierende Sprache, Belästigung und mehr.“

Die Ankündigung von Activision machte keinen Unterschied zwischen privatem Chat unter Teamkollegen und öffentlichem Chat, der für alle Spieler auf einem Server hörbar ist. Vermutlich werden beide der gleichen Überwachung unterliegen.

Der Verhaltenskodex von Call Of Duty verbietet Beleidigungen aufgrund von Rasse, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Kultur, Glaube und Herkunftsland. Spieler, von denen angenommen wird, dass sie gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen haben, werden mit vorübergehenden Voice-Chat-Einschränkungen, vorübergehenden Kontosperren oder dauerhaften Sperren für Wiederholungstäter bestraft, sagte Activision.

Rund 90 Millionen Spieler weltweit spielen jeden Monat Call of Duty. Derzeit ist Activision auf Berichte anderer Spieler und die Überwachung von Textchats angewiesen, um angeblich auszusortieren „giftig“ Benehmen. Nach Angaben des Entwicklers wurden seit dem Start von „Modern Warfare II“ im vergangenen Oktober rund eine Million Konten bestraft.

MEHR LESEN:

Das Pentagon führte eine Rekrutierungskampagne für Call of Duty durch – Medien

Spieler können sich nicht dagegen entscheiden, abgehört zu werden, es sei denn, sie deaktivieren den Voice-Chat vollständig.

Spülen „Hassrede“ von Call of Duty wird wahrscheinlich dem US-Militär gefallen, das Berichten zufolge vorhatte, das Spiel zur Rekrutierung von Frauen und Minderheiten zu nutzen. Während das Pentagon Call of Duty als … identifizierte „potenziell nützliches Branding- und Recruiting-Tool“ Es kündigte einen Vertrag zum Sponsoring von In-Game-Werbung und einem E-Sport-Turnier an traditionell schwarzen Universitäten in den USA, als Ende 2021 Vorwürfe wegen sexueller Belästigung innerhalb von Activision auftauchten.