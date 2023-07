CNN

—



Microsoft (MSFT) hat eine Vereinbarung mit Sony (SNE) unterzeichnet, um sicherzustellen, dass „Call of Duty“ weiterhin auf PlayStation verfügbar bleibt, nachdem Microsoft (MSFT) seine 69-Milliarden-Dollar-Fusion mit Activision Blizzard (ATVI) abgeschlossen hat, sagte der Technologieriese am Sonntag.

Die Vereinbarung könnte langjährige Beschwerden von Sony ausräumen, dass der Zusammenschluss – der darauf abzielt, Microsoft zum drittgrößten Videospiel-Publisher der Welt zu machen – den Wettbewerb gefährdet. Sony reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Microsoft und @PlayStation eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben, um Call of Duty nach der Übernahme von Activision Blizzard auf PlayStation zu behalten“, sagte Phil Spencer, Xbox-Chef von Microsoft, in einem twittern. „Wir freuen uns auf eine Zukunft, in der Spieler weltweit mehr Auswahl haben, ihre Lieblingsspiele zu spielen.“

Sony gehörte zu den lautesten Kritikern der Übernahme. Das Ausräumen der Bedenken des Unternehmens hinsichtlich der anhaltenden Verfügbarkeit von „Call of Duty“, einem der beliebtesten Franchises der Branche, könnte Microsoft dabei helfen, alle verbleibenden Widerstände gegen den Deal zu überwinden und ihn zum Abschluss zu bringen.

Als Reaktion auf Wettbewerbsbedenken von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt hatte Microsoft bereits mehrjährige Lizenzvereinbarungen mit Konkurrenzunternehmen wie Nintendo und Nvidia unterzeichnet, um sicherzustellen, dass Microsoft Activision-Titel nicht den Nutzern der Plattformen und Konsolen dieser Unternehmen vorenthalten kann.

Am Sonntag machte Microsoft keine Angaben zur Laufzeit der Vereinbarung mit Sony.

„Vom ersten Tag dieser Übernahme an haben wir uns dafür eingesetzt, auf die Anliegen von Regulierungsbehörden, Plattform- und Spieleentwicklern sowie Verbrauchern einzugehen“, sagte Microsoft-Präsident Brad Smith in einem twittern. „Selbst nachdem wir die Ziellinie für die Genehmigung dieses Deals erreicht haben, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass Call of Duty auf mehr Plattformen und für mehr Verbraucher als je zuvor verfügbar bleibt.“

Während einer fünftägigen Anhörung im letzten Monat vor einem Bundesgericht sagten Microsoft-Führungskräfte, darunter CEO Satya Nadella, aus, dass Produkte wie „Call of Duty“ nach Abschluss des Deals nicht von der Konkurrenz ausgeschlossen würden.

Letzte Woche schrieb die US-Bezirksrichterin Jacqueline Scott Corley in ihrer Stellungnahme, die US-Regierung habe „nicht gezeigt, dass sie mit ihrer Behauptung Erfolg haben wird, dass das kombinierte Unternehmen Call of Duty wahrscheinlich von Sony PlayStation abziehen wird oder dass ihr Eigentum an Activision-Inhalten dies erheblich tun wird.“ den Wettbewerb auf den Märkten für Abonnements von Videospielbibliotheken und Cloud-Gaming verringern.“

Microsoft steht vor einer vertraglichen Frist vom 18. Juli, um die Fusion mit Activision abzuschließen, obwohl die Unternehmen gegenseitig versuchen könnten, diesen Zeitrahmen zu verlängern.

Letzte Woche errang Microsoft zwei aufeinanderfolgende Gerichtssiege, als ein Bundesbezirksgericht und ein US-Berufungsgericht es ablehnten, den Vollzug der Fusion vorübergehend zu blockieren. Die Federal Trade Commission hatte argumentiert, dass eine einstweilige Verfügung notwendig sei, um zu verhindern, dass Verbraucher von Videospielen unmittelbar durch den Deal geschädigt würden, der es Microsoft nach Angaben der Aufsichtsbehörden ermöglichen würde, „Call of Duty“ und andere beliebte Titel von konkurrierenden Konsolen und Cloud-Gaming-Diensten zurückzuhalten.