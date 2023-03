CNN

—



Een andere atmosferische rivier baant zich een weg naar het door stormen geteisterde Californië, waar bewoners nog steeds kampen met ondergelopen wegen, ingestorte bruggen, overstromende rivieren, ondergelopen buurten en een dijkdoorbraak waardoor honderden moesten evacueren.

De nieuwe storm zal naar verwachting de staat maandag treffen en zware regenval, bergsneeuw en dreigende nog meer overstromingen naar Noord- en Midden-Californië brengen, net nu de eerste atmosferische rivier afvloeit, volgens de Nationale Weerdienst. Atmosferische rivieren bestaan ​​uit lange, smalle banden van vocht die warme lucht en waterdamp uit de tropen vervoeren.

Ongeveer 15 miljoen mensen blijven onder toezicht van overstromingen in Californië en Nevada terwijl de storm vroeg op zondag naderde.

Meer overstromingen kunnen in sommige buurten tot een benarde situatie leiden, waar hevige regenbuien de afgelopen dagen straten in rivieren veranderden en wegen beschadigden, waardoor mensen strandden en talloze reddingsacties nodig waren. Ten minste twee mensen zijn omgekomen als gevolg van de stormen, zeiden ambtenaren.

Een van de zwaarst getroffen gebieden is Monterey County, waar de gezwollen Pajaro-rivier vrijdag rond middernacht een dijk doorbrak, waardoor het water ongecontroleerd de nabijgelegen gemeenschap van Pajaro binnenstroomde en de bewoners dwong te vluchten – het “worst case scenario” voor de gemeenschap, zei Luis Alejo, voorzitter van de raad van toezicht van Monterey County.

Sommige mensen waren niet in staat om te evacueren voordat het overstromingswater arriveerde en bemanningen waren zaterdag nog bezig met hoogwaterreddingen, vertelde Cal Fire Capt. Curtis Rhodes aan CNN.

Veel inwoners van Pajaro zijn landarbeiders die niet alleen eigendommen kunnen verliezen, maar ook een tijdje niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien als de aanhoudende overstromingen de landbouw beïnvloeden, vertelde Alejo aan CNN.

“Dit zijn de mensen die zich dit soort ontberingen het minst kunnen veroorloven”, zei Alejo.

Terwijl bewoners de noodonderkomens verdringen, worden pogingen om de overstroming van de bres te stoppen bemoeilijkt door de nadering van de tweede atmosferische rivier.

“Dit weekend is een zeer korte onderbreking”, zei David King van de National Weather Service. “Het weer zal omslaan, verwacht maandagavond.”

Verplichte evacuatiebevelen uitgevaardigd voor de Gemeenschap van #Pajaro door een #LeveeBreak. Neem de waarschuwingen/bevelen voor evacuatie in acht. De dijk van de Pajaro-rivier brak vanochtend vroeg, wat resulteerde in actieve overstromingen. #Evacueer indien verteld. #TurnAroundDon’tDrown @Cal_OES @CaltransHQ @CAgouverneur pic.twitter.com/tDttiTcaC0 – Bureau voor hulpdiensten van de gouverneur van Californië (@Cal_OES) 11 maart 2023

Terwijl de ogen gericht waren op de Pajaro-rivier, stroomde de Salinas-rivier in het zuiden ook over, wat leidde tot meer evacuatiebevelen in Monterey County. Het stijgende rivierwater had al huizen en bedrijven rond de gemeenschap van San Ardo onder water gezet.

Hulpdiensten hebben volgens sheriff Tina Nieto meer dan 90 mensen gered in Monterey County. “We hebben zelfs een man gered die in een buis door een van de gebieden dreef met zijn huisdier bovenop hem”, voegde ze eraan toe.

In het noorden, toen de zware regenval van vrijdag Santa Cruz County teisterde, kwamen ongeveer 700 inwoners van Soquel vast te zitten nadat een leidingbreuk leidde tot ernstige overstromingen en het instorten van de enige weg die de gemeenschap met de rest van de regio verbond, aldus Steve Wiesner. adjunct-directeur openbare werken van de provincie. Bewoners zullen geïsoleerd blijven totdat er een nieuwe oversteekplaats kan worden gecreëerd – wat dagen kan duren, zei Wiesner.

“We zijn nu een eiland”, vertelde inwoner Molly Watson aan CNN.

Een ander zwaar getroffen gebied was Tulare County, waar de evacuatiebevelen werden uitgebreid naar de gemeenschap van Teviston en delen van Cutler en Exeter toen de rivierstroom toenam, maakte het sheriffkantoor van de provincie vrijdagavond bekend. Ambtenaren drongen er bij de bewoners op aan om uit de buurt van waterwegen te blijven en alle onnodige reizen te vermijden.

Video uit Springville in Tulare County toonde verwoestende schade na de zware overstromingen van vrijdag.

“Het is behoorlijk hartverscheurend”, vertelde Hatti Shepard aan CNN. “Veel hardwerkende mensen zijn ontheemd met verlies van huis en bezittingen.”

De recente atmosferische rivieren – die kan dragen duizenden kilometers vocht als een brandslang – zijn de laatste die de staat teisteren nadat een aanval van soortgelijke stormen in december en januari ook resulteerde in dodelijke overstromingen.

De gevolgen van de huidige stormen worden echter nog verergerd door het feit dat de hevige regenval nu gebieden teistert die al bedolven zijn onder zware sneeuwval van de afgelopen twee weken. Smeltende sneeuw zal een rol spelen bij het aanhouden van overstromingen in de komende dagen, hebben voorspellers gezegd.

President Joe Biden heeft een door gouverneur Gavin Newsom gevraagde noodtoestand goedgekeurd. De verhuizing maakt geld vrij voor de miljoenen inwoners die sinds het begin van het jaar door zwaar weer zijn getroffen.

Caltrans-bemanningen blijven vandaag reageren op gebieden van instabiliteit op Highway 1 veroorzaakt door recente regenval. Deze foto’s zijn vandaag gemaakt vanaf Mill Creek bij mijl 18 in Monterey County. #Hwy1 #BigSur #MontereyCounty pic.twitter.com/ej67aKTi3P — Caltrans-district 5 (@CaltransD5) 11 maart 2023

Ondertussen, gouverneur van Nevada, Joe Lombardo de noodtoestand uitgebreid om extra provincies op te nemen als gevolg van overstromingen in verband met dezelfde storm.

“Aangezien dit zware weer meer inwoners in het noorden van Nevada blijft treffen, dring ik er nogmaals bij alle inwoners van Nevada op aan om veilig te blijven, voorzichtig te reizen en alle lokale richtlijnen op te volgen. Staats- en federale partners zullen de lokale schade blijven volgen en zullen snel werken om de nodige reparaties in het noorden van Nevada te beoordelen, ‘zei Lombardo in een verklaring.