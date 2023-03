CNN

—



Ambtenaren in Californië gaven evacuatiewaarschuwingen af ​​in delen van verschillende provincies te midden van krachtige stormen die vrijdag waarschijnlijk zware regenval zullen veroorzaken en wijdverspreide overstromingen zullen veroorzaken in de centrale en noordelijke delen van de staat.

De gevaarlijkste hoeveelheid regen zou bijna 70.000 mensen kunnen treffen langs de centrale kust van Californië, die zich uitstrekt van Salinas zuidwaarts tot San Luis Obispo en inclusief delen van de provincies Ventura en Monterey, volgens het Weather Prediction Center, dat een niveau 4 van 4 waarschuwing voor overmatige regenval in de omgeving.

“Meerdere regenbuien naast smeltende sneeuw zullen resulteren in het potentieel voor aanzienlijke stijgingen langs beken en rivieren, met wijdverspreide overstromingen mogelijk tot begin volgende week,” zei de Nationaal Watercentrum zei donderdag.

Kreken en beken in de uitlopers van de bergen van de Sierra Nevada blijven de meest kwetsbare gebieden voor overstromingen door regen en smeltende sneeuw, aldus het Weather Prediction Center.

Ongeveer 17 miljoen mensen staan ​​sinds eind donderdag onder toezicht van overstromingen in Californië en delen van Nevada. De zware regenval was donderdag al begonnen, met de ergste regenval en de meest significante gevolgen die naar verwachting vrijdag de hele dag zullen aanhouden. De regenval per uur zal van donderdagnacht tot en met vrijdagochtend in heel Californië gestaag in intensiteit toenemen, mogelijk tot 1 inch per uur.

De atmosferische rivier is gemakkelijk zichtbaar op satelliet en strekt zich uit net ten zuiden van Hawaï. De regen zal toenemen naarmate de belangrijkste vochtpluim naar het zuiden ons gebied binnentrekt. #atmosfeerrivier #sociaal #carain #satelliet pic.twitter.com/6llbpU3AZB — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) 10 maart 2023

De dreiging heeft lokale functionarissen ertoe aangezet om evacuatiewaarschuwingen en -bevelen uit te vaardigen voor sommige gebieden op het meest precaire pad van de storm, en om de bewoners eraan te herinneren zich voor te bereiden op weer een zware weersbui – terwijl een groot deel van Californië zich nog herstelt van eerdere zware sneeuwval en dodelijke overstromingen in januari. Bovendien hebben transportfunctionarissen in Californië de Interstate 5 en Highway 1, twee hoofdwegen in de staat, gedeeltelijk afgesloten.

In de gemeenschap van Felton in Santa Cruz County klaagde inwoner Tom Fredericks over de vermoeidheid van de niet-aflatende reeks zware stormen sinds het begin van het jaar.

“Sindsdien hebben we elke week gewerkt, elke week wanneer we kunnen”, vertelde Fredericks aan CNN-partner KGO. “Het begint nu net te voelen alsof het was voor de stormen. Dus dit is een beetje ontmoedigend om het allemaal opnieuw onder ogen te zien.

In het nabijgelegen Monterey County zaten donderdagavond bijna 40.000 huizen en bedrijven – ongeveer 20% van de getraceerde klanten – zonder stroom, volgens PowerOutage.us.

In San Luis Obispo County hebben ambtenaren vanaf donderdagavond een evacuatiebevel uitgevaardigd voor inwoners ten zuiden van de Arroyo Grande Creek Levee, waarbij ze er bij hen op aandrongen hoger gelegen gebieden te zoeken voor veiligheid. Een huisdiervriendelijke opvang van het Amerikaanse Rode Kruis in de provincie is beschikbaar voor bewoners. Ondertussen blijft er een evacuatiewaarschuwing van kracht ten noorden van de Arroyo Grande Creek Levee en nabij de Oceano Lagoon.

Hier zijn evacuatiewaarschuwingen van kracht:

Provincie Santa Cruz Volgens provinciale ambtenaren zijn ongeveer 1.200 huizen getroffen door de evacuatiewaarschuwing in laaggelegen gebieden in Felton Grove, Paradise Park, Soquel Village en Rio Del Mar Flats, evenals in gebieden langs Corralitos Creek, waaronder het College-Lake-Holohan-gebied .

Provincie Tulare : Gebieden langs de Kings River van de Fresno County-lijn tot de Kings County-lijn zouden volgens een verklaring van het kantoor van de sheriff van de provincie moeten worden geëvacueerd. “Inwoners moeten zich nu voorbereiden, vooral in gebieden die het risico lopen geïsoleerd te raken door sneeuw of weg-/brugafsluitingen”, zei het kantoor van de sheriff. “Sla voor meerdere dagen voedsel, water, medicijnen en andere noodzakelijke benodigdheden in.”

Mariposa County Greeley Hill, El Portal, Bear Creek Cabins, Oak Fire Burn Scar, Creekside Apartments, Hornitos en La Grange staan ​​onder evacuatiewaarschuwing, zei het kantoor van de sheriff van de provincie. “Er is een potentiële bedreiging voor het leven en/of eigendom. Reddings- of levensreddende hulp kan langer duren dan normaal, en het kan zijn dat u voor langere tijd op uw plaats moet blijven”, aldus ambtenaren.

Merced County : Inwoners van Planada en Le Grand moeten zich voorbereiden op mogelijke evacuaties en belangrijke documenten, medicijnen, apparaten en huisdieren verzamelen, aldus het kantoor van de sheriff op Facebook. Er zijn schuilplaatsen beschikbaar in Merced en Atwater, aldus de post.

Provincie Fresno: Bewoners in oostelijke delen van het graafschap moeten beginnen met het verzamelen van bezittingen en voorbereid zijn op mogelijke evacuatiebevelen, zei het kantoor van de sheriff in een Facebook-bericht. “De eerste van een reeks zware stormen heeft nu onze regio bereikt. De verwachting is dat er gedurende het weekend enkele centimeters regen zullen vallen. Deze regen, in combinatie met het smelten van sneeuw, zal meren, rivieren en beken onder druk zetten’, aldus de post.

Donderdagavond laat hebben 34 van de 58 provincies in Californië de noodtoestand afgekondigd die is uitgevaardigd door het kantoor van de gouverneur vanwege eerdere stormen en de ernstige weersdreiging van deze week. De staat heeft donderdagochtend ook zijn overstromingsoperatiecentrum geactiveerd.

Het kantoor van gouverneur Gavin Newsom vroeg donderdag ook aan het Witte Huis om een ​​presidentiële noodverklaring goed te keuren ter ondersteuning van nationale en lokale reacties op het zware weer dat de staat sinds vorige maand doormaakt.

“Deze stormen hebben in Californië al aanzienlijke schade aangericht door de aanzienlijke regenval, sneeuwval en overstromingen van rivieren en steden. Verwacht wordt dat het binnenkomende atmosferische riviersysteem zwaardere neerslag zal veroorzaken, grotere gevolgen zal hebben en de complexiteit van respons en herstel zal verergeren voor de getroffen provincies die nog steeds reageren op de effecten van de winterstorm van december 2022-januari 2023”, aldus het verzoek van de gouverneur.

Indien goedgekeurd, zou de noodverklaring de getroffen provincies in staat stellen onmiddellijk toegang te krijgen tot federale hulp om de openbare veiligheid en eigendommen te helpen beschermen, aldus het kantoor van de gouverneur. Het verzoek om fondsen zou van toepassing zijn op generatoren, wegruimingsapparatuur en mogelijke hulp bij onderdak en massazorg.

Snelle wetenschapsles voor de atmosferische rivier! Wat is een AR? Kortom: een relatief smalle band van waterdamp afkomstig uit de tropen die water herverdeelt naar hogere breedtegraden op aarde. Ze zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van het vochttransport uit de tropen. pic.twitter.com/3ELzVYINNC — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) 9 maart 2023

De impact van vrijdag komt doordat miljoenen op het pad van de storm geen tijd hebben gehad om terug te stuiteren van meerdere rondes van recente steile sneeuw die sommige buurten en wegen bedolf, terwijl velen strandden omdat ze geen belangrijke voorraden meer hadden.

Van eind december tot januari werden veel gebieden in de staat overspoeld met stortregens van atmosferische rivieren die opeenvolgende dagen aanhielden. De regenval veroorzaakte dodelijke overstromingen, modderstromen en beschadigde kritieke infrastructuur die op sommige plaatsen nog niet is gerepareerd, wat het potentiële gevaar van de storm van deze week vergroot.

De atmosferische rivieren van deze week – lange, smalle banden van vocht in de atmosfeer die warme lucht en waterdamp uit de tropen vervoeren – kunnen mogelijk nog gevaarlijker zijn vanwege hun warmte, hebben voorspellers gezegd.

“De abnormaal warme en natte omstandigheden zullen naar verwachting snel sneeuwsmelten veroorzaken. Combineer deze smeltende sneeuw met maar liefst 25 cm regen in de 24 uur (van donderdagavond tot vrijdagavond), en de kans op wijdverspreide overstromingen is aanzienlijk, vooral in de High Risk-gebieden”, aldus het Weather Prediction Center.

Neerslagtotalen tot en met zondagochtend kunnen variëren van 1,5 tot 3 inch voor de meeste stedelijke gebieden met tussen de 3 en 6 inch in de kustgebieden en heuvels in het binnenland. Tot 20 cm boven het Santa Cruz-gebergte en plaatselijk tot 30 cm boven favoriete toppen en hoger gelegen terrein van het Santa Lucia-gebergte.

De dreigende voorspelling leidde ertoe dat sommige skigebieden sluitingen aankondigden. Kirkwood Mountain Resort zei dat het vrijdag niet open zou gaan, net als het Northstar California Resort en het Heavenly Resort in South Lake Tahoe, aan de grens van Nevada met centraal Californië.

Ondertussen heeft het Eastern Sierra Avalanche Center een lawinewaarschuwing afgegeven voor delen van Mono County, volgens de National Weather Service in Reno, Nevada.

Elders in het westen viel er begin vrijdag sneeuw in delen van Nevada, Oregon en Idaho, waar nu 6 tot 12 inch sneeuw mogelijk is op lagere hoogten en 1 tot 2 voet sneeuw op hogere hoogten. Deze sneeuwval zal naar verwachting tegen vrijdagochtend Utah, het westen van Colorado en Montana bereiken, wanneer ook tot 60 cm sneeuwval mogelijk is.