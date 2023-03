CNN

—



Er wordt meer sneeuw en regen verwacht in Californië, aangezien velen in de staat werken om te herstellen van opeenvolgende periodes van winterweer die duizenden stroom hebben uitgeschakeld en veel wegen tot stilstand hebben gebracht.

Volgens de National Weather Service zou woensdag nog eens 12 tot 24 inch sneeuw over de bergen van Zuid-Californië kunnen vallen, maar de zware sneeuwval zal later op de dag afnemen.

Een sneeuwstormwaarschuwing bleef van kracht in de bergen van de Sierra Nevada begin woensdag en de regio kon opeenhopingen tot 6 voet zien.

“Blizzard-omstandigheden zullen vanmorgen een gevaarlijke tot onmogelijke reis maken voordat ze vanmiddag afnemen. Er is nog steeds kans op lawines in sommige bergketens”, aldus de weerdienst.

Dit komt omdat veel gebieden in Californië de afgelopen dagen met aanzienlijke hoeveelheden sneeuw zijn bedekt, een ongebruikelijke gebeurtenis voor een staat die niet gewend is aan strenge winters. Palisades Tahoe in de Sierra Nevada zag 38 inch sneeuw in een periode van 24 uur, terwijl Soda Springs, het Central Sierra Snow Lab en Homewood Mountain elk werden vastgesjord met 36 inch.

Het winterweer heeft invloed op de nutsvoorzieningen in de staat, met meer dan 100.000 huizen en bedrijven zonder stroom woensdag, liet de volgsite PowerOutage.us zien.

De storm zal woensdag ook tot 0,75 inch regen veroorzaken langs de kust en valleien van Zuid-Californië en tot 2 inch in de bergen en uitlopers. Nu de temperatuur daalt en de regen op de grond valt, wordt voorspeld dat ijzel op sommige hoger gelegen gebieden een groot probleem zal zijn, meldt de weerdienst in Los Angeles gezegd. Windstoten tot 60 mph zijn mogelijk in berggebieden en windstoten tot 50 mph zijn mogelijk op lagere hoogten, voegde de lokale weerdienst eraan toe.

Het systeem zal eind woensdag langzaam de Four Corners-regio binnendringen en zal tot donderdag door Arizona en New Mexico blijven volgen. De regio kan 5 tot 10 inch sneeuw zien op lagere hoogten en tot 2 voet in geïsoleerde gebieden op hogere hoogten.

Terwijl de reeks stormen die in het westen sneeuw hebben laten vallen naar het oosten trekt en botst met recordwarme temperaturen, zullen ze tot het einde van de week een bedreiging vormen voor zwaar weer.

Meer dan 3 miljoen mensen, waaronder die in Memphis, Tennessee en Little Rock, Arkansas, lopen woensdag een risico van niveau 3 van 5 voor zware stormen, waaronder tornado’s, aldus het Storm Prediction Center. De belangrijkste bedreigingen zijn grote tot zeer grote hagel, enkele tornado’s en schadelijke winden.

Meer dan 35 miljoen mensen worden tot op zekere hoogte bedreigd, aangezien stormen zich woensdagmiddag en -nacht in het zuiden blijven ontwikkelen.

In Oost-Arkansas, Noord-Alabama, Noord-Mississippi en een groot deel van Tennessee kan regen vallen met een snelheid van 1 tot 2 inch per uur, met een totaal tussen 2 en 4 inch.

Onweersbuien zullen zich naar verwachting woensdagmiddag ontwikkelen in het noordoosten van Texas en zich verspreiden over delen van Arkansas, Louisiana, Tennessee en Mississippi. Tornado’s, schadelijke windstoten en grote hagel zijn mogelijk vanaf later woensdagmiddag tot ver in het donker in de regio.

Volgens het voorspellingscentrum lijkt er donderdag een zware onweersbui uit te breken over de zuidelijke vlaktes en het zuiden. De belangrijkste zorgen zijn mogelijke sterke tornado’s, wijdverbreide schadelijke winden en plotselinge overstromingen.

Terwijl de sneeuw zich opstapelde in Californië, werden bergwegen door San Bernardino County onbegaanbaar, wat leidde tot een lokale noodverklaring omdat bewoners strandden terwijl ze weinig voorraden en voedsel hadden.

Goodwin’s Market, een kruidenierswinkel in de kleine gemeenschap van Crestline, nam dinsdag zijn toevlucht tot het gebruik van een ploegwagen en een tractor om een ​​oplegger met voorraden te helpen navigeren door de besneeuwde bergwegen, zodat hij de broodnodige voorraden kon leveren, volgens een bericht op zijn Facebook bladzijde.

De zending was noodzakelijk voor de winkel omdat het essentiële items bevatte zoals vleeswaren, producten en brood, waarvan sommige in de winkel op waren, vertelde Michael Johnstone, vice-president van Goodwin’s Market, aan CNN.

“We hadden behoorlijk grote voorraden voordat de storm toesloeg,” zei Johnstone, eraan toevoegend dat de voorraad op begon te raken naarmate de wegen verslechterden.

Terwijl de sneeuw bleef vallen, moesten personeel en klanten hun voertuigen achterlaten om de winkel te bereiken.

“We hebben personeel van drie tot vier mijl afstand laten komen om naar de winkel te gaan om mensen te bedienen om ervoor te zorgen dat mensen te eten krijgen”, voegde Johnstone eraan toe. “We hadden veel inloopverkeer. Ik heb nog nooit zoveel mensen op straat zien lopen.”

In het noorden, in Sacramento, zijn dinsdagavond ongeveer 50 buspassagiers gestrand nadat hun reizen waren geannuleerd of vertraagd omdat zware sneeuw snelwegen had afgesloten, volgens Daniel Bowers, hoofd van het noodbeheerbureau van de stad. Passagiers waren op weg naar Nevada, Oregon en Washington, vertelde Bowers aan CNN-partner KCRA.

Passagier Barbara Frederick probeerde Oregon te bereiken, maar ze was sinds het weekend gestrand op het station van Sacramento.

“Het is verschrikkelijk,” zei Frederick tegen KCRA. “Ik moet de ondertekening van mijn huis uitstellen omdat ik een huis koop. Ik stel het werk uit. Ik stel alles uit. Mijn leven staat volledig on hold.”

De stad werkte samen met het Amerikaanse Rode Kruis om gestrande passagiers te voorzien van dekens en andere benodigdheden, en nam contact op met een plaatselijk restaurant om warme maaltijden aan te bieden, meldde het station.