California Grand Casino: 11 Tuberkulosefälle im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsort Nordkalifornien in den letzten 5 Jahren

Das Casino gibt an, dass an den Fällen Drittanbieter beteiligt waren.





Ein Casino in Nordkalifornien wurde in den letzten fünf Jahren mit elf Tuberkulosefällen in Verbindung gebracht, was die Gesundheitsbehörden dazu veranlasste, sowohl Arbeiter als auch Besucher zu ermutigen, sich auf etwas testen zu lassen, das die Weltgesundheitsorganisation als „einen der weltweit häufigsten Infektionskiller“ bezeichnet.

Von den bestätigten Fällen der bakteriellen Infektionskrankheit seien 10 genetisch bedingt und die meisten seien mit Mitarbeitern oder Kunden im California Grand Casino in Pacheco verbunden, teilte Contra Costa Health (CCH) Ende letzter Woche in einer Pressemitteilung mit.

Die Agentur habe mehr als 300 Menschen kontaktiert, die möglicherweise aktiver Tuberkulose ausgesetzt gewesen seien, sagten Beamte.

CCH gab an, am Standort in der Bay Area keine „aktuelle oder andauernde Übertragungsquelle“ identifiziert zu haben, arbeite jedoch eng mit der Geschäftsführung des Casinos zusammen, um alle Mitarbeiter zu testen und zu überprüfen.

„Wir geben diese Empfehlung jetzt ab, weil es neue Beweise dafür gibt, dass sich Tuberkulose möglicherweise unter Menschen ausgebreitet hat, die von 2018 bis 2023 Zeit im Casino verbracht haben“, sagte Dr. Meera Sreenivasan, stellvertretende Gesundheitsbeauftragte des Contra Costa County, in der Pressemitteilung. Sie fügte hinzu, dass Tuberkulose jahrelang in einem Menschen leben kann, bevor sie überhaupt Anzeichen zeigt.

„Deshalb ist es wichtig, einen Test zu machen, auch wenn man sich nicht krank fühlt. Tuberkulose kann schwere Erkrankungen verursachen, ist aber mit Medikamenten behandelbar und heilbar, insbesondere wenn sie frühzeitig erkannt wird“, forderte Sreenivasan.

Die Behörde machte jedoch keine Angaben dazu, wie die Fälle erstmals identifiziert wurden, und die Beamten machten auch keine weiteren Einzelheiten.

In einer Erklärung sagte Casino-Sprecherin Becky Warren, dass die Beamten sich für die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern einsetzen.

„Keiner der aktuell verknüpften Fälle betrifft unsere Mitarbeiter. Dabei handelt es sich um externe Dienstleister, die teilweise vor Ort waren. Darüber hinaus hat Contra Costa Health keine laufenden Übertragungsquellen im Kartenraum identifiziert. Wir arbeiten aktiv mit dem Landkreis bei Meldungen und Tests zusammen, um die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten“, heißt es in der Erklärung.

Laut Daten, die Anfang des Jahres von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlicht wurden, schienen die im Land gemeldeten Tuberkulosefälle nahe dem Niveau vor der Pandemie zu liegen. Das liegt möglicherweise daran, dass viele Diagnosen während der Pandemie möglicherweise übersehen, falsch diagnostiziert oder verzögert wurden.

Tuberkulose kommt meist in der Lunge vor und kann Husten, Brustschmerzen und Fieber verursachen – gekennzeichnet durch Blut- oder Schleimhusten.

Es kann sich ausbreiten, wenn jemand Symptome entwickelt, hustet oder Bakterien ausatmet, insbesondere in einem geschlossenen Bereich über einen längeren Zeitraum.

Der einzige Weg herauszufinden, ob jemand nach einer Exposition infiziert wurde, ist ein Test. CCH empfiehlt denjenigen, die glauben, dass sie einer Infektion ausgesetzt waren, mit ihrem Arzt zu sprechen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Krankheit heilbar und wird oft mit einer standardisierten Medikamentenkur behandelt, zu der in der Regel auch antibakterielle Medikamente gehören. Es kann auch durch Protokolle verhindert werden, die Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und die Sicherstellung, dass infizierte Personen ihre Behandlung abschließen, umfassen.

Jedes Jahr erkranken etwa 10 Millionen Menschen an Tuberkulose und etwa 1,5 Millionen Menschen sterben. Laut CDC ist es eine der häufigsten Todesursachen für Menschen mit HIV weltweit.

Auch Tuberkulose hat weltweit zugenommen.

Jacqueline Howard von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.