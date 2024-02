Caitlin Clark aus Iowa wird zweitbeste NCAA-Scorerin

Caitlin Clark klettert in der College-Bestenliste weiter nach oben.

Der Iowa-Superstar sprang am Mittwochabend auswärts gegen Northwestern mit einer 35-Punkte-Leistung von der vierthöchsten Punktzahl in der Geschichte des NCAA-Frauenbasketballs auf den zweiten Platz.

Clarks fünfter Punkt des Abends ermöglichte es ihr, Jackie Stiles zu überholen und sich den dritten Platz auf der ewigen Liste zu sichern, während ihr 14. Punkt sie an der Ohio State-Größe Kelsey Mitchell vorbei auf den zweiten Platz verdrängte.

Die 22-jährige Clark hat nun 3.424 Punkte für ihre Karriere auf dem Konto. Clark, die amtierende Nationalspielerin des Jahres, liegt 103 Punkte hinter den 3.527 Punkten, die die Spitzenreiterin aller Zeiten, Kelsey Plum, während ihrer herausragenden Karriere in Washington erzielte.

„Das Coolste sind einfach die Namen, mit denen ich in Kontakt komme“, sagte Clark nach dem 110:74-Sieg. „Das sind Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, vor allem Kelsey Plum (fünftbeste Torschützin), Brittney Griner, Kelsey Mitchell. Das sind wirklich ganz tolle Spieler. Menschen, die unser Spiel immer noch auf höchstem Niveau spielen, und Menschen, denen man Nacht für Nacht zusieht.“

Nr. 3 Iowa hat noch acht Spiele in der regulären Saison vor sich, sodass Clark genügend Zeit hat, den Rekord zu erreichen. Clark, ein Senior Guard, erzielt in dieser Saison einen NCAA-Spitzenwert von 32,1 Punkten pro Spiel und hat in fünf aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 30 Punkte erzielt. Auch ihre 7,7 Assists pro Spiel führen das Land an.

In ihrer vierten Saison bei Iowa wurde Clark am Mittwoch zur besten Torschützin der Big Ten aller Zeiten.

Der NCAA-Torrekord wäre ein weiterer Erfolg für Clarks illustren Lebenslauf. Während seines Laufs zum NCAA-Titelspiel im vergangenen Frühjahr war Clark der erste Spieler in der Turniergeschichte, der ein Triple-Double mit 40 Punkten erzielte. Sie setzte diese Leistung mit einem 41-Punkte-Spiel im Final Four fort und besiegte das zuvor ungeschlagene South Carolina.

Nach der Niederlage gegen LSU im Finale 2023 bleibt Iowa (20:2) in dieser Saison im Meisterschaftsmix.