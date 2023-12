Cafeteria-Flagellaten sind „Protozoen des Jahres 2024“

Stand: 6. Dezember 2023 11:10 Uhr

Sie leben sowohl im Süß- als auch im Salzwasser und sind Flagellaten der Gattung Cafeteria. Und ihnen wurde eine ganz besondere Ehre zuteil: Forscher haben diese Tierchen zum Protozoen des Jahres 2024 gekürt.

Aber warum heißt das Genre Cafeteria? Der Name des Einzellers entstand tatsächlich beim Kaffeetrinken. Zwei Zoologen sprachen in der Cafeteria über ihre Entdeckungen und kamen auf den Gattungsnamen. Grund: Eine Art sah aus wie eine Kaffeetasse. Daher sei die Namenswahl, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie, also die biologische Erforschung einzelliger Organismen, sehr einfach.

Cafeteria-Typen: Fangen Sie Lebensmittel mit einer Geißel ein

Es gibt elf beschriebene Cafeteria-Arten, von der Atacama-Wüste in Chile bis zur Tiefsee in Tiefen von mehr als 8.000 Metern, teilte die Fachgesellschaft mit.

Das Vorkommen der Arten ist unterschiedlich: Manche sind weltweit verbreitet wie nur wenige andere Einzeller, manche weniger verbreitet. Die drei bis vier Mikrometer große Art spiele eine entscheidende Rolle im mikrobiellen Nahrungsnetz, erklärte die Fachgesellschaft.

Ähnlich wie Menschen an der Kantinentheke fangen sie ihr Essen mit den Armen auf – in diesem Fall mit ihrer nach vorne gerichteten Flagelle, die Bakterien als Nahrung ergreift.

Mit Informationen von Stefan Troendle, SWR