Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften en © Daniel Bockwoldt/dpa

Was oorlog auf der Mönckebergstraße los? Das haben sich am Samstagnachmittag eenige Hamburger gefragt. Die Antwort: Eine Giftaktion, bang van der Modemarke RETERNITY.

Hamburg – In der Hamburger Innenstadt is een Samstagnachmittag, 4. März 2023, zu een van de Duitse nationale wetgevingen en jonge Erwachsenen sowie der Polizei kommen. Der Grund: een zeer angstaanjagende Verschenk-Aktion der Modemarke RETERNITY.

Großeinsatz der Polizei Hamburg auf der Mönckebergstraße – es sollten Klamotten werden gegeven

Nach Angaben een Sprechers der Polizei Hamburg hoed es eerste Erkenntnissen zofolge zuvor wohl een Aufruf über Social Media gegeben, dass Kleidung verschenkt droeg. Maar voordat de actie in de Mönckebergstraße anfing, wurde der Aufruf bei Instagram wieder zurückgenommen, gerapporteerd op 24hamburg.de.

Met “Polizeiketten” die de Einsatzkräfte, die Lage zu beruhigen gebruiken © Blaulicht-News.de

Mit einem kurzen Tekst in een engels Instagramverhaal van Modemarke wurde am Nachmittag bekannt gegeben: „Hamburg Event Cancelled. onverwacht veel te veel deelnemers“ auf Deutsch: „Hamburger Veranstaltung abgesagt. Unerwartet viel zuviele Teilnehmer”

De gefrustreerde jongeren kunnen zich in de Mönckebergstraße bevinden. Als de Polizei Hamburg anrückte, um die rund 400 Jugendliche zo “beruhigen” eskalierte the Situation kurzweilig.

Vereinzelt wurden Jugendliche von der Polizei festgenommen © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Polizei hebben met massale Kräfteeinsatz, diverse Hundeführern en 20 zusterstreifenwagen versucht, die Lage in den Griff en die Jugendlichen von der Straße zu komommen, auch weil Busse teilweise nicht mehr durchkamen.

Erst nach einiger Zeit sei es gelungen, die Jugendlichen zum Verlassen der Straße zu move. Zwei Polizisten seien durch Böller- und Flaschenwürfe leicht verletzt, hätten aber ihren Dienst fortsetzen können.

Am späten Nachmittag waren es den Angaben nach noch etwa 50. Sommige seien in Gewahrsam worden genomen. Genaue Zahlen and weitere Details lagen zunächst nicht vor.