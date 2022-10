CAA lässt Kanye West als Kunden fallen, Studio Shelves Completed Documentary

Wenn alles zusammenbricht.

Kanye West’s Talentagentur CAA hat den „Donda“-Rapper nach seiner Reihe antisemitischer Kommentare offiziell fallen gelassen.

„Ich kann bestätigen, dass Kanye kein Kunde ist“, sagte ein CAA-Sprecher in einer Erklärung vom 24. Oktober NBC-Nachrichten.

Darüber hinaus wurde eine fertige Dokumentation über West mit Studioleitern von MRC Entertainment zurückgestellt Modi Wiczyk, Asif Satchu und Scott Tenley In einem Brief an NBC News vom 24. Oktober kündigte er an: „Wir können keine Inhalte unterstützen, die seine Plattform verstärken.“

„Letzte Woche hat er einen Klassiker gesampelt und neu abgemischt, der seit über 3000 Jahren bekannt ist – die Lüge, dass Juden böse sind und sich verschwören, die Welt zu ihrem eigenen Vorteil zu kontrollieren“, heißt es in ihrem Brief weiter. „Dieses Lied wurde in der Zeit der Pharaonen, Babylons und Roms acapella aufgeführt, wurde akustisch mit The Spanish Inquisition und Russia’s Pale of Settlement, und Hitler nahm das Lied elektrisch auf. Kanye hat nun dazu beigetragen, es in der Neuzeit zu etablieren.“

E! News hat sich zuvor an Kanyes Team gewandt, um eine Antwort zu erhalten.