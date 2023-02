CNN

—



Byron Jones, die in de eerste ronde van de 2015 NFL Draft werd geselecteerd door de Dallas Cowboys, tweette zaterdag dat hij door blessures tijdens het voetballen niet meer kon rennen of springen, en hij adviseerde andere spelers om op hun hoede te zijn voor de pillen en injecties die werden toegediend. door teamdoktoren.

“Er is veel veranderd in 8 jaar. Vandaag kan ik niet rennen of springen vanwege mijn blessures die ik heb opgelopen tijdens het spelen van dit spel”, tweette Jones.

“Slik NIET de pillen die ze je geven. Neem NIET de injecties die ze u geven. Als het absoluut moet, raadpleeg dan een externe arts om de gevolgen op de lange termijn te leren kennen.

Vertegenwoordigers van de cornerback hebben niet gereageerd op het verzoek van CNN om meer duidelijkheid over zijn uitspraken.

De 30-jarige voormalig Pro Bowler speelde in zijn 8-jarige NFL-carrière voor de Cowboys en Miami Dolphins. Jones bracht het seizoen 2022 door op de lijst fysiek niet in staat om te presteren als lid van de Dolphins.

CNN heeft zowel de Cowboys and Dolphins als de NFL benaderd voor een reactie op de verklaring van Jones.

“Het was een eer en een voorrecht om in de NFL te spelen, maar het bracht spijtige kosten met zich mee die ik niet had voorzien”, tweette Jones na zijn eerste post. “Naar mijn mening is geen enkele hoeveelheid professioneel succes of financieel gewin de moeite waard om chronische pijn en handicaps te vermijden.

“Godspeed naar de ontwerpklasse van 2023.”

Het is onduidelijk of Jones, die nog steeds op het Dolphins-roster staat, van plan is om zich terug te trekken uit de NFL.