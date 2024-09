Die Chinese Autowelle rijdt. Binnen een paar jaar waren er honderden autoreparateurs in China, die de Chinese markt en de reparatiewerkplaatsen ernstig hebben onderdrukt. Vooralsnog leidt VW massaal onder het milieu van het milieu. Maar dat betekent niet dat er geen Ruhe komt en dat u ook deelneemt aan de gezamenlijke Europese Markt die u in het vizier heeft.

Van de massa van de Chinese reparateurs werd een hervorming doorgevoerd: BYD („Build Your Dreams“) was binnen een paar jaar zum geweldige E-Auto-Hersteller der Welt en de verdomde Tesla van Platz eins verdrängt. Sindsdien hebben we in Duitsland een compleet palet en zullen de modellen met Dolphin, Hand, Seal en Tongs beschikbaar zijn in het SUV-spectrum voor onze grote Limousine. De grootste aankopen die u kunt doen met de compacte SUV Atto 3 zijn ontworpen om een ​​zo sterk mogelijk toekomstig segment te garanderen. Hier hebben we een rijke omgeving, zowel Europa als Fernost. Wie in de toekomst een Kia Niro EV heeft, een goed uitgeruste compacte SUV, kan hier als referentie dienen. Kann der BYD de Kia-opslag, alleen maar omdat de zoon van Wettbewerbern niet isein. Ook: Bel gratis voor een rondje.

Die carrosserie

Beide auto’s zijn 4,45 m lang (BYD) en een hoogte van 4,42 m (Kia). Dit betekent dat er behoefte is aan een beter begrip van de ruimte voor vier personen, wat ervoor zorgt dat ze comfortabel samen kunnen zitten. Tips over het feit dat het bed comfortabel opgevuld is en niet beladen is voor een tv-reis. Het is voor een man in een Kia altijd mogelijk om de stand van de rugleuning aan te passen en zo voor een comfortabele zitpositie te zorgen. Ook heeft de Kia een ladevolume, wat anders is dan de BYD maar een frontbox onder de bagageruimte, waardoor het makkelijker is om de ladekabel af te spelen. Hinten fassen beide met 440 beziehungsweise 442 liter volume nahezu gleich viel Gepäck. Als eerste werden de Lehnen geklapt, de BYD met 1338 liter voor de Kia (1227 l). Onder de koffers bevinden zich twee soorten bagage en kunnen tot 750 kg dragen. De afwerking en materiaalkwaliteit zijn niet hetzelfde. Dat is allemaal op het volgende ordelijke niveau, zonder de premiumvereisten. Solide vakmanschap zonder Schnörkel, maar ook zonder billig zu wirken – wees er zeker van. Gleichstand ook in Karosseriekapitel. De minimale ontwikkeling van de Kia door de bakruimte vooraan is van groot belang. Frage: Konden we dit allebei ’s nachts doen?

De Kia Niro EV is hier een goed uitgeruste compacte SUV. Quelle: Christof Johann

Sterfoperatie

Een der modernere auto’s scheiden zich van elkaar af. Veel mensen kijken uit naar de verschillende menu’s, deze zullen beter geschikt zijn voor de slider en de Wischregler en de beste resultaten opleveren voor een gemakkelijke levering. De gevolgen: deze opties werden helemaal niet gewaardeerd en boden de best mogelijke voordelen op het gebied van comfort en veiligheid. Hier kunnen we zowel tevreden zijn met Kia als met BYD Entwarnung. Beide lassen kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend. Dit is één van de redenen waarom de communicatie met de klant goed georganiseerd moet zijn, wat ervoor zorgt dat de instructies overzichtelijk zijn en dat de menustructuur in beide gevallen duidelijk zichtbaar is. De Kia werkt met een goede combinatie van handling en handling, waarbij elke dag 90 jaar oud is. De BYD-wiederum biedt een groot, driedimensionaal beeldscherm met toller-grafiek, de installatie schon alleine deshalb zum Vergnügenkracht. Hieronder vindt u een overzicht van het menu en de snelle reactie van de systemen en hun basisinformatie. Fazit: Remis auch in Runde zwei, der Bedienbarkeit. Het is duidelijk dat dit zo is: dit staat open voor zowel Kia als BYD. Ook Ring vrij om er drie uit te voeren.

Fahrkomfort en Fahrsicherheit

Dit is het goede nieuws: beide zijn goede supporters, met aanvullende informatie. Nur an einer Stelle hakt as. Algemeen zijn beide Auto’s Sportsgeist fremd. Rückmeldungsarme Lenkungen, sich deutlich neigt Karosserien en grimmig auf Effizienz trimmte Reifen erfordern hier een ruhigere Fahrweise. Beide zijn gemütlichen Cruisen gemacht, niet zum Rasen. De koplampen zijn niet zo goed dat zowel de carrosserie als het werk van de BYD fijner werken dan de Kia. Anders kunt u in Bodenwellen blijven. Hier vindt u de BYD een deutliche beschrijving van de hint die op een juiste manier is weergegeven. Als de Fahrer dan meteen Mühe is, is de auto in de Fahrspur om te stoppen. Niet zo mooi. Alle dingen: We zijn hier om te genieten van de Bodenwellen en de geweldige Geschwindigkeiten, die ze allemaal durven te proberen. Dennoch: Een van de hints die de BYD-Fahrwerkstechniker niet heeft uitgevoerd, is niet uitgevoerd. En zo kun jij zo snel mogelijk weer met de Kia aan de slag. Als je ze ziet, kun je de hoofdstukken ’s nachts zien.

BYD (“Build Your Dreams”) is in een paar jaar tijd de grootste E-Car Reparateur ter wereld geworden. Hier is een foto van de Atto 3. Quelle: Christof Johann

Der Antrieb

In dezelfde run beginnen beide met snelle identieke Voraussetzungen: je kunt je eigen elektromotor van 150 kW (204 pk) in de Vorderachse schilderen. Dit zorgt voor de rijdynamiek (BYD: 0-100 km/u 7,3 Sek., 160 km/u Höchstgeschwindigkeit. Kia: 7,8 Sek., 167 km/u). Afhankelijk van de prestaties van de Kia is alles efficiënter en afhankelijk van het gas. In BYD is de mens geneigd, gelukkiger in de Sport-stand van ons, te genieten van de prachtige E-Auto-Gefühl van „ooit genieten van Leistung“. Vielleicht ist des Grund, warum der BYD bei deutlich more Strom verbrauchte als der Kia: 19,7 naar 17,1 kWh op 100 km. En omdat de Kia een 64,8 kWh heeft met een grotere batterij dan de BYD (60,5 kWh), heeft hij ook nog een reservebatterij in de ladekolom. Alles is gezegd sinds ze werden ontdekt in de marginale praktijk, en ook tijdens de zomermaanden werden de tests beide tegelijk uitgevoerd met vers rundvlees op een weiland van 400 km. An der Ladesäule zal er later zijn. Minder van de twee laden sneller in de Spitze, terwijl dit met een stroomvoorziening van 80 kW het andere uiteinde was van de meer competitieve modellen in het veld. Dat is sneller. Rundvlees 45 minuten muss man in beide Fällen fürs „Schnellladen“ einkalkulieren. We zijn erg blij met de Tatsache, die BYD is met zijn eigen “Blade” -batterijen, vooral omdat hij lang meegaat en lang meegaat. Feit: Verkeerslichten hoger, efficiëntie en prestaties Motoreigenschappen worden geassocieerd met de Antriebkapitel van de Kia. Bleibt noch der Blick in de Preislisten, een laatste Bewertung zu kommen.

Die kosten

En kijk of je een oplossing kunt vinden voor de Koreaanse reparateur Kia. De prijslijst begint bij 45.690 euro, maar was er blij mee (ervan uitgaande dat de prijs van de Einstiegspreis 47.590 euro bedraagt, dat is het Kia-probleem en antwoorden). Een volledig ausgestatteter Testauto was verkrijgbaar voor 54.000 euro. Al het andere van BYD. Hier begint de prijslijst bij 37.990 euro, en de hogere designversie begint nu bij 39.990 euro. Dat is alles wat er is, dus je kunt alles drinken. Omdat de Kia nog steeds verkrijgbaar is, zal deze na de productgarantie nog anderhalf jaar verkrijgbaar zijn en met de hulp van 270 dealers met een Duits servicenetwerk beschikbaar als BYD (met 30 dealers). Het verhaal zelf is op zijn eigen manier veranderd. De punkers voor de prijsuitreikingen vallen onder de BYD.

Die finale

Wie er ook was, stond aan het einde van een onderlinge run. Zorg ervoor dat de Kia op de Grund-motoren werkt en de efficiëntie van de Sieg in de eigendomswertung verhoogt. Afhankelijk van de prijs zal het prijsverschil 7000 euro bedragen, dit wordt gedekt. Wat als het antwoord waar is: kan de BYD dem Kia das Wasser reichen? Ja, snel. Het geld dat daarvan werd ontvangen, de prijs voor de overwinning, vormde immers ook een belangrijk deel van de kosten voor Chinese E-Cars die snel kunnen worden gewisseld. Een auto die zo goed is dat de Kia hetzelfde is als een auto.