Borussia Dortmund is de Tafellenführer der Fußball-Bundesliga – mindestens tegen FC Bayern München in 22. Spieltag am Sonntag abschließt. Der BVB setzt mit viel Arbeit seine beeindruckende Serie fort. Onder de Vervolgafstand RB Leipzig Eintracht Frankfurt. En Hertha BSC krijgt een groot voordeel.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Borussia Dortmund heeft zijn overwinning behaald in het competitiespel van 2023 dat tot 26 overwinningen heeft geleid in de voetbal-Bundesliga-competitie. Het team van trainer Edin Terzic won een 1:0 (1:0) van de beste kandidaten voor TSG 1899 Hoffenheim. Voor 30.150 wedstrijden in Ausverkauften Stadion von Sinsheim – darunter Bundestrainer Hansi Flick – erzielte Nationalspieler Julian Brandt (43. Minute) das Tor des Tages.

Damit liest der BVB voor de Schlager am Sonntag (17.30 Uhr) zwischen dem FC Bayern München en Union Berlin three Punkte for the Title Rivals. Beim Krisenklub aus dem Kraichgau kassa van nieuwe Trainer Pellegrino Matarazzo seine dritte Niederlage in Serie seit seinem Amtsantritt, auch wenn seine Mannschaft sich grimmig verbessert zeigte. Damit stellte Hoffenheim den Vereinsrecord von zwölf sieglosen Spielen von 2008/2009 ein, als de TSG onder Ralf Rangnick in zijn eerste Premierensaison im Oberhaus vom ersten Platz abstürzte, en rutschte auf den Relegationsplatz 16 ab.

Een titelaanspraken over de Dortmunder Höhenflugs hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schon vor dem Anpfiff verweigert – “weil wir erise, wo wir herkommen”, sagte er im Sky-Interview. “Wenn es irgendwann so weit ist, zijn wir uns auch mit dem Thema beschäftigen. Aber noch ist es zu früh.” Met Jamie Bynoe-Gittens für den verletzten Jungstar Karim Adeyemi war der BVB in die Partie gangen. Nach nicht vier minuten moet TSG-Torwart Oliver Baumann schon den eersten gefährlichen Schuss des 18-jaarlijkse Engelse entschärfen.

Der Außenseiter en wesentlich besser ins Spiel als zaletzt zu Hause beim 1: 3 tegen Bayer Leverkusen en waagde zich zo dat iedereen tegen de vorige keer onder de aandacht kwam van Österreicher Christoph Baumgartner. Nach nicht een van de halve stunde moet Matarazzo in der Abwehr den angeschlagenen Ozan Kabal durch Ermin Bicakcic ersetzen. Das sahen die Dortmunder wohl als Signal, mehr Druck zu machen: Baumann verhinderde gleich zweimal tegen Haller einen Rückstand. Dat is de beste Liga-Mannschaft 2023 met de slechteriken gespeeld, wat voorheen niet aanvallend was.

Kurz vor der Pause aber geden that Gast mit onem kuriosen Freistoß-Tor in Führung: Mit dem Rücken verlängerte Brandt den scharf getretenen Ball von Marco Reus ins Netz – seinachtes Saisontor and the vierte im viert Spiel hintereinander. Marius Wolf kon de vrije Schussbahn en de snelheid van 2:0 machen müssen niet gebruiken. Nach dem Wechsel hofften die Hoffenheimer kurz auf einen Elfmeter: Emre Can hatte Kevin Akpoguma en der Strafraumgrenze berührt und Referee Martin Petersen schaute sich the Szene noch mal am Videoschirm an, gab dann aber Schiedsrichterball.

Kurz darauf nahm Petersen bij een van de andere VAR-scheidingen bij Treffer von Wolf (56.) zurück: Nico Schlotterbeck hatte zuvor Ihlas Bebou auf den Fuß getreten. Nach diesem turbulente Start in de zweite Halbzeit spielten auch die Hoffenheimer eifrig mit, vergaben aber Schusschancen von Kramaric en Baumgartner.

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

Spielbericht volgt in Kürze.

SV Werder Bremen – VfL Bochum 3:0 (1:0)

Niclas Füllkrug zet de sportieve Lebensversicherung von Werder Bremen voort. De 14. Saisontor des Nationalstürmers speelt zich af in 3:0 (2:0)-Heimsieg tegen de VfL Bochum, terwijl de Aufsteiger weiter erfolgreich aus dem Abstiegskampf heraushält. Elf Punkte Vorsprung hat Werder non vor dem diesmal außerst schwachen VfL auf dem vorletzten Platz. 23 ihrer 30 Punkte holten die Bremer in Spielen, in danes Füllkrug mindestens einmal traf.

Voor 42.100 Zuschauern im Wohninvest Weserstadion schoss der 30-Jährige in der 29. Minute das 1:0 für Werder. Niklas Schmidt (41.) en Marvin Ducksch (59.) hebben deze Führung aus. Zowel de eerste als beide torenkammen sterven Vorarbeit von Anthony Jung, der seinen Vertrag mit den Bremern eerst in dieser Woche verlängert hatte. Durch diesen Heimsieg wiederholte sich ein Muster dieser Werder-Saison: Denn immer, wenn die Mannschaft von Ole Werner, maar noch einmal in den Abstiegskampf was aan het dromen en sich een leichte Unruhe in Bremen ausbreitet, dann punktet sie auch verlässlich. De oorlog bereits tegen 2:0-Hinspiel-Sieg in Bochum of zelfs tegen 2:1 tegen VfL Wolfsburg in januari zo.

Der VfL power es den Bremern aber auch light. Dus kernig sich der Abstiegskandidat in den vergangenen Wochen vom letzten Tabellenplatz nach vorn gekämpft hatte, dus passief en zweikampfschwach blieb er in diesem wichtigen Spiel. Trainer Thomas Letsch moet tegen de beste aanvallers van Anthony Losilla die Defensieve aanvaller is, stellte auf eine Fünfer-Abwehrreihe en bot vier nieuwe Verteidiger auf. In feite, de eigen Deckung om te stabiliseren ging door met het aanvallen van het offensief. Viel zu selten bracht die Bochumer en trickreichen Halbstürmer Takuma Asano en Christopher Antwi-Adjei ins Spiel.

Zitter moet der Werder-Anhang in der eerste Halbzeit nur einmal kurz, als der Videoschchter in der 18. Minuut een contact tussen Amos Pieper en Philipp Hofmann in Bremer Strafraum überprüfte. Er is een mogelijkheid om de scheiding aan te gaan: kein Elfmeter für Bochum. Werder oorlog in der eerste Halbzeit nicht viel besser, aber deutlich effizienter als der VfL. Als het in de 39. Minuut na een Eckball van 2:0 passeert, krijg je twee minuten später Schmidt zur Stelle.

En na de pauze nutzten die Grün-Weißen gleich en erste Möglichkeit zum tussen 3:0. Wieder brach Füllkrug in zentraler Positie tijdens en wurde an der Strafraumgrenze tijdens een overtreding gestopt. Den fälligen Freistoß verloor signaal Sturmpartner Ducksch.

Die letzte halbe Stunde war nicht viel mehr als ein Bremer Schaulaufen. Bochum’s Widerstand erlahmte. En parallel dazu schoss der direkte Konkurrent Hertha BSC auch noch einen Heimsieg tegen Augsburg heraus. Nach der fünften Niederlage im siebten Bundesliga-Spiel des neuen Jahres field der VfL wieder auf onen direkten Abstiegsplatz zurück. Nächster Gegner: der Tabellenletzte Schalke 04.

1. FC Keulen – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Een Kölner Eigengewächs heeft het trauma van 1. FC Köln auf een weitere Saison im Europapokal wohl isdet. Bij FC speelde Yannick Gerhardt een score van 2:0 (1:0) in Köln in een viertal minuten durende gevechten, waarbij de basis op het einde van de wedstrijd van VfL Wolfsburg terechtkwam. Kapitän Maximilian Arnold legde per Foulefmeter nach (68.). Als de Nedersaksische partijen elkaar ontmoeten, ben ik Saisonende die deelneemt aan de conferentie van de Conference League. Die Kölner, de Bundesliga in dat seizoen in de kleinste Europa Cup, hebben een kans om te vechten tegen een van hen en de VfL heranrücken te winnen. Nach der zweiten Niederlage in 2023 und der zweiten in Folge ohne eigenes Tor, sinds es nun deren sieben.

Trainer Steffen Baumgart heeft ervoor gezorgd dat zijn Spiel aber auch erklärt, nicht Rang sieben angreifen zu wollen, sondern nur auf den Klassenerhalt zu schauen. Nachdem auch Denis Huseinbasic kurzfristig erkrankt ausgefallen war, moet der FC zijn nieuwe Profis auskommen. Voor hun Spiel hatten die Kölner Fans tot 75. Vereins-Geburtstag vor zwölf Tagen een beeindruckende rot-weiße Choreo tijdens het gesamte Stadion auf die Beine gestellt. Zum schnellen Stimmungskiller wurde dann ausgerechnet Gerhardt. Der Mittelfeldspieler, dessen Schuss Marvin Schwäbe onder de Bauch durchrutschen ließ, war im Alter von neun Jahren zum FC gewechselt, dort zum Profi is geworden en 13 Jahre lang eblieben. Aus Respekt vor seinem Ex-Klub juichte er nicht, die Fans pfiffen bei der Durchsage seines Namens als Torschütze dennoch lautstark.

Die Kölner verzagen nicht en rannten immer weiter an. Allerdingen kunnen meerdere kanten op, identificeren en niet begrijpen. Baumgart hatte in Steffen Tigges en Davie Selke twee echte Stürmer aufgeboten, maar bis zu ihnen kam der Ball meist gar nicht. Die Wolfsburger staat nach der frühen Führung tief en verließen sich auf ihre reifere Spielanlage. Sobald es Richtung Tor ging, werd hectisch aber auch sie. Bests Beispiel war die Aktion von Omar Marmoush, der sich den Ball etwa eight Meter for dem Tor mittig zurechtlegte en dann wegrutschte (35.).

Am Ende one wenig unterhaltsamen ersten Halbzeit standen ganze sechs Torschüsse in der Statistik, zwei für den FC en vier für den VfL. Voor wirkliche Aufregung hatte seit dem erfolgreichen von Gerhardt keiner gesorgt. Die zweite Halbzeit war zunächst nicht wirklich unterhaltsamer. Bis sich Kölns Abwehrchef Timo Hübers ein Herz fastste and aus rund 30 Meters abzog (58.), Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels hatte mit dem Ball aber kaum Probleme. Endgültig dahin war die Hoffnung auf eine Wende, zoals Kapitän Jonas Hector den Wolfsburger Kilian Fischer im Strafraum fout en Arnold zeker verwandelt. Een minuut voor Schluss hatte Selke Kölns größte Chance, but Casteels parierte gut. Dan met Hübers sogar, stand aber im Abseits.

Hertha BSC – FC Augsburg 2:0 (0:0)

De ehemalige Augsburger Marco Richter hoedt Hertha BSC tegen een wichtigen Sieg im Kampf tegen de Abstieg geführt. De grote Augsburgers scoorden 2:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Augsburg mit seinem Führungstreffer in der 61. Minute ein. Den zweiten Treffer erzielte Dodi Lukebakio (69.) voor 40.522 Zuschauern im Berliner Olympiastadion.

Hertha-Trainer Sandro Schwarz moet beginnen met Agustin Rogel voor Marton Dardai op veldschicken, er spraken ansonsten der Startelf, die met 1:4 startte in Dortmund tegen een Sonntag hatte. Somit lief auch Winterneuzugang Florian Niederlechner gegen seinen alten Verein auf. Dafür müssen die Berliner een bestimmte Summe en die Schwaben überweisen. “Ich heeft het groene Licht van Anfang der Woche komommen, von daher war das für uns kein großes Thema. Deswegen steht Florian von Anfang en auf dem Platz”, zei Schwarz tegen Sky voor de Anpfiff.

Augsburgs Coach Enrico Maaßen nahm im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Hoffenheim zwei Wechsel vor. Iago en Niklas dorsen de Verletzten Felix Uduokhai en Elvis Rexhbecaj. Die Anfangsphase besaß ein gewisses Tempo von both Mannschaften – Niederlechner hatte bereits nach wenigen Sekunden eine Chance. Doch der Großteil in der nicht immer ansehnlichen ersten Hälfte spielte sich zwischen den Strafräumen ab, da ungenaue Pässe mögliche Chancen von vornherein zunichtemachten. Lediglich bei Standardsituationen befand sich der Ball näher als 16 Meter met jeweiligen Torwart, maar ook diese Szenen waren im ersten Spielabschnitt Mangelware.

Durch Zufall kam Jessic Ngankam kurz vor dem Seitenwechsel am Strafraumeck zum Abschluss, maar sein strammer Schuss ging over de toren van de kwaadaardige Union-Keepers Rafal Gikiewicz. Im zur zweiten Halbzeit einsetzenden Schneetreiben die Gastgeber, sich mehr Spielanteile zu voorzien, während sich die Gäste zunächst auf das Konterspiel beschränkten. Belohnt wurde das verbesserte Engagement der Berliner durch die Führung. Een Freistoß von Kapitän Marvin Plattenhardt wurde vom ehemaligen Berliner Arne Maier mittig aus dem Strafraum zum bereitstehenden Richter schossen, der aus 25 Metern ins straight Eck traf. Der 25-jaren kunnen in het spel worden gespeeld met 2:0-Auswärtssieg hit en damals seinen ersten Treffer nach seiner Hodenkrebserkrankung feiern dürfen.

Acht Minuten na de Führung war erneut een Freistoß der Ausgangspunkt zum zweiten Tor. Rogel drosch den Ball aus der eigenen Spielhälfte zum Strafraum der Augsburger, wo der zur Halbzeit kommene Lukebakio den Ball am herauslaufenden Gikiewicz vorbei zirkelte en eine Vorentscheidung erzwang.