BVB won zowel de AC Mailand als kijkt uit naar de acht finales – Reus, Bynoe-Gittens en Adeyemi ontmoeten elkaar

De beste offensieve oorlog van de jongste. Flügelstürmer Bynoe-Gittens holte van de foutmeter heraus, de Marco Reus sicher zum 1:0 verwandelte (9.). Na de opening van Samuel Chukwueze (37.) tijdens de 19 jaar van de BVB met de eerste Champions-League-Tor (59.) en Etappenziel – noch voor het abschließenden Spiel tegen Paris St. Germain op 13. Dezember. Karim Adeyemi (69.) bracht persoonlijke tijd door met vrienden. Torhüter Gregor Kobel had 75.600 tokens die klaar stonden om een ​​handelsmeter te kopen van Olivier Giroud (6.).

We gingen ook naar BVB in Mailand, noch naar Infekt um. Niklas Süle is geestelijk ziek en kan altijd omgaan met de ebenfalls van Nico Schlotterbeck in de Innenverteidigung neben dem grimmige „Anker“ Mats Hummels speelt. Auch Julian Brandt en Salih Özcan saßen geschwächst zunächst op de Bank, die sportdirecteur Sebastian Kehl op de hoogte bracht van de Anpfiff. Kijk naar het spel.

De Liga-crisis zorgde ervoor dat de spelers van Dortmund na 4:2 tegen Borussia Mönchengladbach werden „weggeduwd“ (Kehl), nu de toekomst van de Europa Cup-finale was versterkt.

4500 BVB-fans zijn overdag aanwezig bij de Kathedraal of op het Kanaal in het Navigli-Viertel.

Spelen begint met wetenschap

Maar het spel begint met wetenschap en andere wetenschap. Schlotterbeck grätschte in een Schuss des immer gefährlichen Chukwueze, wobei the Ball freshhentlich met de Arm blockte. Giroud’s Elfmeter schnappte sich Kobel in signaalrechten Ecke – unmittelbar danach zei Schiedsrichter Istvan Kovacs (Roemenië) op de Gegenseite op de Punkt. Davide Calabria heeft een fout van Bynoe-Gittens gemaakt, Reus liegt als de kans op een schrille aanval op Curva Sud nicht is.

Milan mist nooit een sterspeler Rafael Leao. De BVB-hoed met Emre Can en Marcel Sabitzer die controle en setzte nach: Bynoe-Gittens hoed nach een fijne Haken beinahe das zweite Tor erzielt (19.). Zoals Rechtsverdediger Ramy Bensebaini in het nieuws Torhüter Kobel rauschte (33.), nuttige BVB-Trainer Edin Terzic die even pauze nam voor wat tactische informatie: Dit geldt ook voor de manier waarop hij het spel kon spelen. Chukwueze hatte mit eenner Bewegung Bensebaini en Bynoe-Gittens genarrt.

Reus met knieproblemen

Na de Pauze is er Milan Risk en Druck. Julian Ryerson presenteerde zichzelf in een Scherenschlag-Schuss des früheren BVB-Stars Christian Pulisic (49.), ooit degenen die werden verslagen door de Flanken in de Dortmunder Strafraum.

Verdediging aber wurde Milan geschwächt: De Duitse nationale speler Malick Thiaw vastte zichzelf na een Laufduell met Bynoe-Gittens en de hinterhineren linken Oberschenkel en humpelte in de Kabine. Terzic seinerseits musste Schlotterbeck vom Feld nehmen, Can zonk in de Innenverteidigung.

Na 3:1 lig je over jezelf met ernstige knieproblemen. De ploeg uit Dortmund uit Ergebnisverwaltung heeft nog steeds veel aluminiumhits: Luka Jovic kocht de Milan en de Pfosten (85.), Niclas Füllkrug steunde de BVB en de Querlatte (88.).