Nach der Champions League geht es in die Bundesliga: Nach der 0:2-Niederlage gegen PSG empfängt der BVB den VfL Wolfsburg (Samstag, 23. September, 15.30 Uhr) und will unbedingt drei wichtige Punkte holen.

Noch bevor das Spiel beginnt BVB – Wolfsburg stattgefunden hat, gab es im Signal Iduna Park ein Pfeifkonzert. Grund dafür ist eine Entscheidung der Gäste, die die Dortmunder Anhänger in Rage versetzte.

BVB – Wolfsburg: Pfeifkonzert vor Anpfiff

7. Bundesliga-Spieltag, Samstag, 15:30 Uhr, Sechster gegen Siebter: Sowohl der BVB als auch Wolfsburg wollen unbedingt gewinnen, um den Anschluss an die oben genannten Top-Klubs nicht zu verlieren. Als beide Mannschaften das Spielfeld betraten, sich die Hände schüttelten und die Seiten bestimmt wurden, gab es plötzlich ein lautes Pfeifkonzert.

Was war der Grund? Normalerweise ist es üblich, dass Borussia Dortmund bei einem Heimspiel im Signal-Iduna-Park seine Plätze so wählt, dass sie in der zweiten Halbzeit auf der Südtribüne spielen. Doch Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold spielte nicht mit.

Der Veteran beschloss, die Seiten zu wechseln. So begann der VfL die ersten 45 Minuten von links nach rechts. Das heißt: Dortmund spielt zunächst auf der Südtribüne und nicht erst nach der Pause in der zweiten Halbzeit. Eine Entscheidung, die bei den BVB-Anhängern überhaupt nicht gut ankam. Die Fans reagierten mit lauten Pfiffen.

VfL-Entscheidung sorgt für Pfiffe

Für viele BVB-Fans ist das ein „No-Go“. In der Vergangenheit, insbesondere in der zweiten Halbzeit, kamen die Schwarzgelben mit einer Extraportion Motivation aus der Kabine, weil sie auf ihrer beliebten Südtribüne spielten und von den Fans gepusht wurden. Gegen Wolfsburg wird das jetzt nicht möglich sein. Wird dies Auswirkungen auf das Team von Cheftrainer Edin Terzic haben?

Für einen Dortmunder Star wird das Spiel etwas Besonderes sein: Felix Nmecha. Der Neuzugang kam in der letzten Transferperiode für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg und trifft erstmals auf seinen ehemaligen Verein und ehemaligen Teamkollegen.