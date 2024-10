Status: 02.10.2024 00:21 Uhr

Was voor een bezoek van Karim Adeyemi: Beim 7:1 (5:1)-Torfestival des BVB tegen Celtic Glasgow erzielte der deutsche U21-Nationalspieler am Dienstag in Halbzeit eins een Hattrick – but more Tore von ihm gab es nicht, weil der Held des Abends met een wahrscheinlichen Muskelverletzung vom Platz musste. Het is de hoogste Champions League-erfenis in de geschiedenis van Borussia Dortmund.

We zijn meer dan blij om de resultaten van de BVB te zien tijdens de Schottland-vakantie na een dramatische verandering van onze Borussen-Kapitän Emre Can aus – maar dan „übernahm“ Karim Adeyemi. Na het prestatiedoel per Foululfmeter (7. Minuut) zul je zien dat Adeyemi erg blij is met de gehele gastervaring en kijkervaring: Je hebt dan een solo met de BVB in optreden (11.), daarna kun je zie het met een doelpunt „Tor des Monats“ (29.) en ließ Celtic-Goalie Kasper Schmeichel met een paar links zodat er geen kans is (42.). Met een hattrick en een sterke prestatie werd Dortmund in het Duits onder de aandacht gebracht van bondscoach Julian Nagelsmann.

Zum Live-ticker: Dortmund – Glasgow

Pfeil gelijk

2. Speeltag

Pfeil gelijk

Voor het Adeyemi-gala had Glasgows Daizen Maeda een 1:1-ausgleich-ervaring (9, unabsichtlich vorbereitet von Can). Je kunt twee van de elfmeterdoelpunten van Dortmund niet missen als Serhou Guirassy de bal überließ, der sicher fullstreckte (40.)

Ondertussen kun je genieten van het spel met voldoende tijd voor je Dortmund Torverhältnis (66.), inclusief de single Felix Nmecha trug sich in die Torschützenliste in (80.). Borussia Dortmund geniet van deze 3:0-Auftakterfolg tegen Brügge seine optimale Punktausbeute van de Tablespitze van de nieuwe Champions League.

‚De Mannschaft heeft een prestatie op het podium, die een trainer natuurlijk glücklich zou kunnen doen‘ zei na zijn wedstrijd tegen BVB-Trainer Nuri Sahin: „Er kan meer worden gezegd over het spel zelf.“

Kan in de eerste minuten in het middenpunt staan

Voor Anstoß weg lijkt het op het eerste gezicht, als we Celtic waren met een speciale aandacht in Dortmund: de eerste – wenn auch ungehrliche Torannäherung – vanwege de 81.000 Zuschauer in het Westfalenstadion bereits na de Anstoß. De ervaringen van de Dortmund-fans beleefden hun eerste schokmoment: het kon hen worden vergeven dat ze gelukkig waren in de lente als ze er waren. Maar zum Glück sich die Actie als volgt, de Kapitän kan meer machines.

Sterft oorlog zo erg. Dit is het laatste toneelstuk van Jamie Gittens in Glasgow-Tormann voor de toekomst, en voor de toekomst. De gevallen Elfer liep Can sehr sicher. De volgende nacht en het laatste moment van de avond gevolgd door twee minuten später. Het is mogelijk in de Abwehr na een Keltische flank met het hoofd niet op één lijn met de bal, als deze licht genoeg is, zodat de hint erachter vrijwel intact is en met de bal van signaal Hüfte in Dortmunder Tor prallte.

Adeyemi „in vuur en vlam“ – Dortmund mit Geschwindigkeit en Druck

Geniet van de vreugde van de Schotse fans, geniet van de BVB-Freudentaumel van: Adeyemi begint met het toneelstuk van Julian Brandt voor een solo en geniet van het licht van de BVB-Führung.

Glasgow werd volledig overweldigd door de sfeer en de druk van de gasten. De Hausherren spelen sich Torszenen fast im Minutentakt. Na 29 minuten, wanneer Dortmund in de open lucht een dominante positie heeft, is het mogelijk om rond te lopen: na een bepaalde tijd in Dortmund zullen ze de bal kunnen hanteren en achtervolgen met een snelle, ongeglazuurde kwaliteit van de bal vanaf de linkerkant van de winkel onder de latte. Het resultaat is een duidelijkere kandidaat voor de „Tor des Monats“ in oktober.

Adeyemi – Hattrick met drie opeenvolgende doelpunten

Adeyemi werd ook uitgelegd in 4:1: De ex-Augsburger Arne English aufseiten der Schotten kam zu spät gegen den diesem Abend „magischen“ 22-Jährigen, Can überließ für Guirassy, ​​den Ball vom Elfmeterpunkt from heart left and unhaltbar liep. De hattrick is perfect voor Karim Adeyemi, als er een positie op het halfveld is met de links tussen 17 meter en de juiste spelers in het poortje.

Oberschenkelverletzung bremst den Torjäger aus

Met de Wiederanpfiff na de Pause en het Dortmund Gala – anders kunnen we een snelle start maken na een snelle start en het recht om te hinten naar de Oberschenkel-snel en het verlies van het welkom. In de Folge liggen die Borussia gemächlich angehen. „Ik ben hoffelijk, dat is niet zo slim. Hoffentlich bin ich schnell wieder da“ verjaardag van het 22 jaar bij Amazon Prime.

Sahin: „Karim’s Gesamtpaket is bockstark“

„Wir courten, dass es nichts Grosses ist“ zei BVB-Trainer Sahin na de Spiel über Adeyemis Verletzung. Over de speler, de „Speler van het Spel“ en de ster van het verhaal van de coach: „Karim’s Gesamtpaket ist bockstark. Er is zelf voor deze Saison gevallen vorgenomen. Ik ben heel blij, dat is wat Leistung brengt.“

Dan is er een gids over de schoonheid van de „Tänzchen“ van de links. Zie ook met het zelfbewustzijn en de schoonheid van de ogen van de links. En we zijn als Celtic niet betrokken bij ons duel in Dortmund, en met veel moeite kunnen we ervan genieten, ook al hebben we geen duidelijk beeld van de situatie, en kunnen we er vanuit een helder perspectief naar kijken. de hal. Positie aan de linkerkant is in de toekomst te zien. Het 18-jarige nachtelijke entertainment van de oude Dortmunder door Julien Duranville heeft ons nog een paar fakkels nagelaten voor hun onsmakelijke wedstrijden.

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) bult na signaal Verletzung vom Platz

Adeyemi bewaakt Spielball auf

Een van de dingen die bij de spellen horen, is goed bekend in de herinneringen van degenen die eraan denken. Ze worden geschreven en vervolgens gedeeld met de Trophäe als „Spelers van de Spelen“. „Irgendwo“ Er was een plek waar bijzondere herinneringen te vinden waren, het verhaal van de wedstrijd na het feest.

De laatste dag van het team uit Dortmund komt op dezelfde dag als het Auswärtsspiel in de Bundesliga bij Union Berlin, in de Champions League wanneer de Schwarz-Gelben op 22 oktober speelt in Real Madrid.