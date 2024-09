Der BVB in der Bringschuld.

Nacht daar 1:5-Klatsche in Stuttgart Ik ben blij om te horen van de huishoudsters bij Borussia Dortmund. Jetzt heeft de Schwarz-Gelben de Chance gekregen, voor eigen publikumwenigstens en wiedergutmachung zu leisten.

Om Freitag (20.30 uur) de volgende dag arriveert VfL Bochum in Dortmund. BILD-uitleg, waaronder het tv-programma, de livestream en de liveticker, is te volgen.

Lees Sie auch

“Als we gelukkig zijn met ons eigen leven, zullen we niet met onze ziel kunnen leven”, zei BVB-sportdirecteur Sebastian Kehl (44) na het Debakel vom Sonntag Alarm. Het team van trainer Nuri Sahin (36) was in alle onderstaande belangen op zijn hoede voor de Vizemeister, aldus een defensieve desolaat en offensief een feilloze Leistung.

“Dat kan ik niet accepteren. Mijn gezicht zal dus nooit meer gezien worden“, zei de coach na het interview op DAZN en voorwoord: „We zullen meer moeten lezen over de wedstrijden van Bochum.“

In de tussentijd: De VfL heeft zoveel te bieden, het is altijd een goed idee om met vier games punk te spelen. Das bedeutet Relegationsplatz 16.

Findet der BVB gegen Bochum wieder in die Spur?

Sahin onderdrukt zijn lach“Ik ga even pauzeren van het zeilen” Quelle: BIL

Zie dus Borussia Dortmund – VfL Bochum live op TV & Livestream

Die Bundesliga-partij tussen Borussia Dortmund en hun VfL Bochum zal live en exclusief zijn kostenbetalers Streamingprovider DAZN (Anzeige) zeer langzaam. Anstoß is om 20.30 uur, de Übertragung bei DAZN begint om 19:45 uur.

Anstoß 20.30 uur, 27 september Wettbewerb Bundesliga, 5. Speeldag Spielort Dortmund Gratis televisie – Betaal-tv DAZN Begin der Übertragung 19.45 uur

Ehm die Bundesliga live op tv en livestream Als u wilt, kunt u DAZN-Unlimited-Abo kopen. Im Jahresabo kost het pakket 34,99 Euro im Monat, im Monatsabo 44,99 Euro im Monat. Ook de Bundesliga kan doorgaan met de Champions League, La Liga, Serie A evenals de NFL en NBA.

Ik ben BILD Live-ticker Je kunt de volledige wedstrijd tussen Dortmund en Bochum gratis volgen.