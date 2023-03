Großer Jubel beim Nachwuchs von Borussia Dortmund. De U19 van Borussia Dortmund heeft de Erfolg des Vorjahres wiederholt und ist zum zweiten Mal in Folge gezogen in de Viertelfinale der Youth League.

Beim Sieg gegen dat de voorkeur van Paris Saint-Germain werd gewurden en die Vorsaison wach, denn Keeper Silas Ostrzinski stieg wieder zum gefeierten Helden auf.

Borussia Dortmund wint de wedstrijd van Paris Saint-Germain

Auf der größten Bühne für Junioren-Spieler setzte sich Borussia Dortmund tegen die Talentschmiede von Paris Saint-Germain in een dramatische en Elfmeterschießen durch. Wie schon in der Vorsaison brauchte es wieder oneinmal een Parade von Keeper Silas Ostrzinski.

Paris ging door Noha Lemina (39. Minute) in Führung, Samuel Bamba glich nur twee minuten später nach einem schönen Solo aus. In de reguliere Spielzeit en de Duell van Sieger, deshalb ging es nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen.

BVB: Ostrzinski wird wieder zum Helden

Nach all fünf Schützen von Borussia Dortmund volgden en auch PSG vom Punkt zunächst eiskalt blieb, trat Ilyes Housni zum Elfmeter an. In de 17-jarige periode is het debuut van de PSG-Profi’s feierte, schiterte and Ostrzinski. Der Keeper is een van de meest populaire helden.

Schon in der vergangen Saison parierte er einen Elfmeter – damals tegen Manchester United – en verzekerde de BVB damit den Einzug ins Viertelfinale. 2022 Borussia Dortmund scheidde van Atletico Madrid.

In diesem Jahr Trifft Borussia Dortmund in de vierde finale van de Auswahl van de Deutschen Klubs Hajduk Split. Das Spiel van 14. of 15. März. Neben van BVB en Split Mache am Dienstag (28. Februar) van AC Mailand bereits das Viertelfinale klar.

„Der ganze Verein, das NLZ, alle Trainers en Spielers kunnen zich op hun gemak voelen, dus wie ich es auch bin. Dus wie de Verein en de Duitse Juniorenfußball vertreten haben, macht mich das einfach überglücklich”, freute sich U19-Trainer Mike Tullberg.