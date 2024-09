© imago images

BVB, News: Emre Can bekommt Unterstützung von Roman Weidenfeller

Der frühere BVB-Kapitän Roman Weidenfeller stärkt seinem Nachfolger Emre Can den Rücken und erklärt, warum der 30-Jährige seiner Meinung nach immer wieder – manchmal auch ungewollt – im Rampenlicht steht.

„Er wird wegen seiner Spielweise oft sehr kritisch gesehen, weil er ein robuster Typ ist, der mal direkt auf den Ball zugeht, mal einen Fehlpass macht und dann nicht gut aufs Feld kommt“, sagte Weidenfeller bei Himmel.

Anerkennung bekam der frühere Torhüter der Schwarzgelben von Jonas Boldt: „Emre Can polarisiert seit seiner Spielerkarriere. Er weiß, dass das manchmal arrogant rüberkommt. Aber auf ihn ist in vielen Situationen trotzdem Verlass. Er geht voran und versteckt sich nicht“, sagte der frühere HSV-Sportvorstand.

Can sei für so eine Mannschaft ein „brutal wichtiger Spieler“, auch wenn bei ihm „manche Dinge nicht ganz so klappen wie bei den absoluten Topspielern. Er spielt seit über zehn Jahren auf diesem Niveau und jede Mannschaft weiß, was sie an ihm hat. Das muss man dann stärken, wenn man auf ihn setzt“, so Boldt.