BVB – FC Sevilla im Liveticker – Champions League: Dortmund winkt in die K.o.-Phase

Ein Jahr nach dem blamablen KO in der Gruppenphase der Königsklasse hat Dortmund die große Chance, sein angekratztes internationales Image aufzubessern. Der 4:1-Sieg in Sevilla am vergangenen Mittwoch und die umjubelte Aufholjagd gegen München sorgen für viel Schwung. Trotz der kurzen Regenerationszeit erwartet Sebastian Kehl wieder vollen Einsatz. „Jetzt heißt es anbeißen. Da gibt es kein Gejammer“, sagte der Sportdirektor dem „Kicker“. Wir haben in Sevilla gezeigt, wie wir sie schlagen können, und wir sind definitiv etwas weiter als am Mittwoch.“

Gewinnt Tabellenführer Manchester City (9 Punkte) mindestens einen Punkt vor Außenseiter Kopenhagen (1), wäre Dortmund (6) bei einem erneuten Sieg über die Spanier (1) wieder im erlauchten Kreis der besten 16 europäischen Teams. In diesem Fall könnten sie mit weiteren Millioneneinnahmen planen und Energie sparen bei der laufenden Jagd nach Terminen. „Wir haben eine gute Ausgangsposition. Aber das zählt nicht, wenn wir uns nicht verbessern“, sagte Terzic. Nationalspieler Niklas Süle sieht das ähnlich: „Wir wollen einen Meilenstein setzen und einen Riesenschritt Richtung Achtelfinale machen.“

Jude Bellingham (Mitte) bejubelt sein Tor im Hinspiel gegen Sevilla dpa

Auch im zweiten Duell mit Sevilla kann die Borussia entgegen der Hoffnung offenbar nicht auf Kapitän Marco Reus zählen. Nach gut dreiwöchiger Pause wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ist der 33-jährige Nationalspieler wohl noch keine Option. „Ein Infekt hat ihn in seiner Reha zurückgeworfen. Ich bin eher pessimistisch, dass es für morgen reicht“, sagte Terzic. Auf der anderen Seite dürfte Stammkeeper Gregor Kobel erstmals seit Anfang September das Tor bewachen. Zudem steht der gegen die Münchner aus persönlichen Gründen freigestellte Thomas Meunier vor einer Rückkehr in die Startelf.

Kaum vorstellbar, dass es für den BVB im zweiten Duell mit den Andalusiern, die in der heimischen Liga auf Rang 18 abgerutscht sind, so einfach wird wie im Hinspiel. Immerhin sitzt mit Jorge Sampaoli ein neuer Trainer auf der Bank. „Es wird nicht einfach sein, 100 Prozent vorherzusagen, was auf uns zukommt“, sagte Terzic, „aber wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, werden wir ihnen wieder Probleme bereiten.“

Bislang hat Sampaoli, Nachfolger des nach der Heimniederlage gegen Dortmund freigestellten Julen Lopetegui, keine Wunder bewirkt: Auch beim 1:1 gegen Bilbao am vergangenen Wochenende machte der sechsmalige Uefa-Cup-/Europa-League-Sieger eine gute Figur. vor allem in der zweiten Hälfte schwierig. „Wir müssen das Spiel gegen Dortmund nutzen, um uns weiter zu verbessern“, sagte Sampaoli.