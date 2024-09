Ik kom komend jaar – van 15 juni tot 13 juli 2025 – deze zomer naar Borussia Dortmund met een grote wending op het programma: de FIFA-Klub-WM. Beide nieuwe figuren zijn juridische strijd van 32 teams van de wereld rond de titel.

Noch de spelers, noch de fans zijn het eens met het nieuwe concept van FIFA. Voor weinig houvast uit het verleden is de officiële uitleg van de spellen verzorgd.

Borussia Dortmund: Stadien für Klub-WM stehen fest

Op 13 juli 2025 vindt de Finale der Klub-WM plaats in het MetLife Stadium in New Jersey. Dort, op woensdag speelt het NFL Team New York Giants en New York Jets op woensdag en woensdag 2026 en wordt de WM Finale bekend gemaakt.

Je kunt ook in deze stadions spelen: Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Bank of America Stadium in Charlotte, TQL Stadium in Cincinnati, Rose Bowl Stadium in Los Angeles, Hard Rock Stadium in Miami, GEODIS -Park in Nashville, Camping-World- Stadion in Orlando, Inter&Co-Stadion in Orlando, Lincoln Financial Field in Philadelphia, Lumen Field in Seattle en Audi Field in Washington.

Woe de Openingswedstrijd van de Klub-WM op 15 juni 2025 zijn de uitslagen nog beschikbaar. De eerste keer deze maand werden de acht Vier Groepen vrijgegeven en werd het spelplan definitief gemaakt.

Klub-WM wordt Fan-Horror

Dus ook: Für die Spieler und Vereine is een geweldig herstel. Na lang zeilen gaat deze lange reis door de VS verder. Bovendien zullen we het probleem van het oplossen van problemen kunnen oplossen, aangezien Stadien wijdverspreid is in de VS.

Het is ook niet dramatischer dan voor die fans. Trouwens, de Klub-WM bislang bei de Hängern von Borussia Dortmund auf wenig Gegenliebe. En als we in de VS zouden reizen, konden we in de zomer een paar keer reizen.