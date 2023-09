Die Ankunft von Niclas Füllkrug in Dortmund war etwas zu knapp kalkuliert, um seinen neuen Teamkollegen die richtigen Informationen zu geben. Am Donnerstagnachmittag traf der bisherige Bremer Füllkrug in Dortmund ein, am Freitagabend schlitterte er gemeinsam mit dem BVB knapp an einer Blamage vorbei. Nach einer 2:0-Pausenführung gegen Liga-Neuling 1.FC Heidenheim stand es nur noch 2:2. Vor genau einem Jahr, am dritten Spieltag der vergangenen Saison, glich Füllkrug, damals beim SV Werder, die 2:0-Führung der Dortmunder aus. Und in der Nachspielzeit sogar mit 3:2 gewonnen. Fragen Sie am Füllkrug nach.