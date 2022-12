BVB-Boss plötzlich ganz mächtig: Wie Watzke den deutschen Fußball führt

Es sind Chaostage im deutschen Fußball: Sowohl der Deutsche Fußball-Bund als auch die Deutsche Fußball Liga stellen sich neu auf. Wichtige Weichen für eine erfolgreichere Zukunft müssen gestellt werden. Schlüsselfigur ist Hans-Joachim Watzke, der Chef des BVB.

Erst beim DFB die Weichen für eine erfolgreiche Heim-EM stellen, dann bei der DFL den „Coup“ durchziehen: Hans-Joachim Watzke hatte auf Geschäftsreisen deutlich weniger Stress als an diesem Mittwoch. Der krisenerprobte Top-Manager wird immer mehr zur Schlüsselfigur inmitten des Chaos im deutschen Fußball. Ohne die Zustimmung des 63-Jährigen wird keine große Entscheidung getroffen.

In seiner Funktion als Vizepräsident hörte sich Watzke nach der WM-Blamage zunächst gemeinsam mit DFB-Boss Bernd Neuendorf in Frankfurt/Main die Analyse von Bundestrainer Hansi Flick an. Das geplante Achtelfinale wurde durch den vorzeitigen Abgang von Oliver Bierhoff gesprengt. Watzke galt nie als Freund Bierhoffs und stand ihm stets kritisch gegenüber. Auch als der umstrittene Begriff „Das Team“ abgeschafft wurde, spielte er erfolgreich einen Doppelpass mit Neuendorf. Das Duo ist nun auch in Sachen Bundestrainer gefragt.

Doch das ist nicht der einzige Brandherd, den der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Watzke löschen muss. Der Plan für die Krise in der Deutschen Fußball Liga: Watzke und die anderen fünf Aufsichtsratsmitglieder entziehen DFL-Chefin Donata Hopfen das Vertrauen. Dann werden Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt und der Freiburger Oliver Leki von ihren Vereinen freigestellt, um den Berufsverband interimistisch zu führen. Bis zum kommenden Sommer soll die Nachfolge geregelt werden.

Fragt er Klopp?

Watzke gewinnt immer mehr an Macht und Einfluss. Bereits während der verkorksten WM in Katar sollen sich mehrere Nationalspieler für eine stärkere Beteiligung des Geschäftsführers von Borussia Dortmund ausgesprochen haben – etwa in der ärgerlichen Debatte um die „One Love“-Armbinde am Ende. Watzke hatte zuvor klar Position bezogen und den Weltverband kritisiert. Wie sich die Fifa derzeit zeige, sei laut Watzke eine einzige Katastrophe.

Der CDU-Abgeordnete gilt als Mann der klaren Worte. Konfrontationen scheut er nicht, wie Thomas Tuchel in Dortmund am eigenen Leib erfahren musste. Der Obmann des Landesligisten SV Rot-Weiß Erlinghausen, für den er selbst 30 Jahre im Amateurbereich spielte, ist beim Breitensport nach wie vor beliebt. In vielen der mächtigen Landesverbände gilt Watzke als bodenständig, er sei einer für „harte Arbeit“, heißt es.

Aber was genau plant er? Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass „Aki“ zumindest die Fühler nach seinem dicken Kumpel Jürgen Klopp ausstreckt. Dem gemeinsamen Erfolg beim BVB trauert Watzke noch heute nach.

Wenn der zur Anzeige bestellte Flick seine Chefs davon überzeugt, dass er für die Heim-EM 2024 die richtigen Lösungen parat hat und nach Bierhoffs Abgang weitermachen will, könnte ihm ein Teamchef zugeteilt werden. Auch bei dieser Personalie geht nichts ohne Watzkes Zustimmung.