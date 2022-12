BuzzFeed streicht 12 % seiner Belegschaft unter Berufung auf „sich verschlechternde makroökonomische Bedingungen“

New York

CNN-Geschäft

—



BuzzFeed gab am Dienstag bekannt, dass es etwa 12 % seiner Belegschaft entlassen werde, was das digitale Nachrichten- und Unterhaltungskonglomerat zum neuesten Medienunternehmen macht, das inmitten eines sich verschlechternden Wirtschaftsklimas schmerzhafte Kürzungen vornehmen muss.

In einer Mitteilung an die betroffenen Mitarbeiter machte Jonah Peretti, der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, die Kürzungen auf „eine Kombination aus sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen“ und Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen Medien konsumieren, verantwortlich.

Der Schritt zur Senkung der Betriebskosten kommt auch, da die Aktie des Unternehmens auf einem Allzeittief von etwa 1,10 US-Dollar pro Aktie schwebt, was einem Rückgang von fast 90 % im vergangenen Jahr entspricht.

Die Kürzungen, von denen voraussichtlich rund 180 Mitarbeiter betroffen sein werden, betrafen die Vertriebs-, Technologie-, Produktions- und Inhaltsteams von BuzzFeed und Complex, die im vergangenen Jahr erworben wurden, sagte ein Sprecher gegenüber CNN.

Der Sprecher fügte hinzu, dass es keine Kürzungen bei der Lebensmittelmarke Tasty, BuzzFeed News oder HuffPost, die BuzzFeed ebenfalls erworben habe, gegeben habe.

Eine Reihe von Medienunternehmen haben in den letzten Monaten ihre Kosten gesenkt, da sich der Werbemarkt abschwächt und die wirtschaftlichen Aussichten düsterer werden.

Allein in den letzten Wochen hat CNN Hunderte von Mitarbeitern entlassen; die Zeitungskette Gannett entließ etwa 200 Mitarbeiter; AMC Networks hat 20 % seines Personals abgebaut; NPR sagte, es müsse die Kosten um 10 Millionen US-Dollar senken; Disney sagte, es werde sein Geschäft umstrukturieren; Paramount Global entließ einige Mitarbeiter; der digitale Nachrichten-Neuling The Recount plante Berichten zufolge den Verschluss; und die Washington Post beendete die Druckausgabe ihres Sonntagsmagazins, was zur Entlassung von 10 Mitarbeitern führte.

Peretti sagte den Mitarbeitern, er wolle sie wissen lassen, dass die Entlassungen „nicht die gute Arbeit widerspiegeln, die die betroffenen Mitarbeiter im Laufe der Jahre beim Aufbau unseres Unternehmens und unserer Marken geleistet haben“.

„Damit BuzzFeed einen wirtschaftlichen Abschwung überstehen kann, von dem ich glaube, dass er bis weit ins Jahr 2023 hineinreichen wird“, sagte Peretti, „müssen wir uns anpassen, in unsere Strategie investieren, um unser Publikum bestmöglich zu bedienen, und unsere Kostenstruktur neu anpassen.“

In Zukunft sagte Peretti, er wolle „in Bereiche investieren, die das Wachstum vorantreiben“ und „ein robusteres Entwicklergeschäft“ aufbauen.

„Ich weiß, dass ich hier nichts schreiben kann, um es jedem, der heute seinen Job verliert, leichter zu machen“, sagte Peretti den betroffenen Mitarbeitern. „Obwohl ich an die Strategie glaube, die wir verfolgen, und weiß, dass sie notwendig ist, um das bevorstehende herausfordernde Jahr zu meistern, ist das kein Trost, wenn Sie direkt betroffen sind.“