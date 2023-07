BUWOG-Process: Ex-minister Grasser blitzt beim VfGH ab

De kwaadaardige Finse minister Karl-Heinz Grasser heeft de ÖVP/FPÖ-regering en vier andere Angeklatte des Buwog-Prozesses tegenover het Verfassungsgerichtshof (VfGH) met een tegengestelde abgeblitzt, teilte der VfGH am Mittwoch mit. Bei den Anträgen ging esum een ​​vermeintliche Befangenheit von Richtern en die Hemmung von Verjährungsfristen.

Grasser en anderen Angeklagten vertraten die Ansicht, es sei Verfassungswidrig, dass über die Ablehnung eines Richters eines Schöffenrichtenswegen Befangenheit dieses Gericht kan zichzelf scheiden en es gegen diese Entscheidung keine Rechtsmittel gebe.

Als u de Verfassungswidrig bent, kunt u de tijd van het begin van de erkenning tot aan de rechtskräftigen Beendigung van de Strafverfahrens nicht in de Verjährungsfrisse einzurechnen is, dus de zweite Antrag.

Laut VfGH spreche aus Verfassungsrechtlicher Sicht nichts dagegen, dass die Entscheidung über die Ausschließung eines Richters van Schöffengericht werden geraakt. Diese Entscheidung konne durch een Nichtigkeitsbeschwerde tegen dat Strafurteil bebekämpft.

Aber auch in puncto Verjährungsregelungen sah der VfGH keinen Handlungsbedarf: „Gesetzliche Verjährungsfristen dien in first Linie der Rechtssicherheit, nicht der Sicherstellung einer angemessenen Verfahrensdauer, who die Antragsteller argumentiert hatten“, teilte der VfGH weiters mit. „Ob eine Verletzung im Recht auf Entscheidung innerhalb angemessener Zeit vorliegt, ist stets im Einselfall zu workeilen, nicht aber eine Frage der Verfassungsmäßigkeit der angefochten Bestimmung“.

Grasser en weiteren Angelagten wurde im Buwog-Prozess vorgeworfen, door de Privatisierung der Bundeswohnungen 2004 en der Einmietung der Finanzbehörden in de Linzer Terminal Tower illegale mitkassiert zo haben. Dabei ging naar 58.000 Wohnungen österreichweit, naar 961 miljoen. euro geprivatiseerd. Die Ermittlungen zur Buwog-Causa startten 2009, eerst 2016 gab es eine Anklage, 2020 fielen die Urteile. Grasser noch snel noch nicht Rechtskräftig acht Jahre aus und bekämpft, wie rapportet, das Urteil.