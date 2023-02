Buttigieg heeft te maken gehad met een spervuur ​​van kritiek, voornamelijk van conservatieven, vanwege wat zij beschouwen als een trage reactie op de ontsporing, wat resulteerde in het vrijkomen van giftige chemicaliën in de lucht en op de grond. Verschillende Republikeinen zeggen dat Buttigieg eerder naar de crashlocatie had moeten reizen, en sommigen hebben zelfs opgeroepen tot ontslag of ontslag.

Voormalig president Donald Trump deed dinsdag mee aan het spervuur ​​en riep Buttigieg, president Joe Biden en de EPA na een rondleiding op de plaats van de crash, een bezoek bedoeld om zijn traag verlopende presidentiële campagne van 2024 een vliegende start te geven.

“Buttigieg had hier al moeten zijn”, zei Trump tegen verslaggevers terwijl hij MAGA-hoeden uitdeelde nadat hij naast Sen. JD Vance (R-Ohio) en Rep. Bill Johnson (R-Ohio). Trump zei ook dat Biden “hierheen moet komen”.

Op donderdag, na een ontmoeting met de burgemeester, leden van de gemeenschap, DOT-functionarissen en eerstehulpverleners, waaronder de brandweercommandant in dit dieprode dorp in Columbiana County, sprak Buttigieg indirect over deze opmerkingen in een uitgebreide persconferentie van 30 minuten. “En voor elke nationale politieke figuur die heeft besloten zich te mengen in de benarde situatie van Oost-Palestina … heb ik een simpele boodschap, namelijk dat ik je hulp nodig heb”, zei Buttigieg. “Want als je dit serieus meent, kunnen we meer doen om te voorkomen dat meer gemeenschappen dit meemaken.”

Gevraagd door POLITICO of zijn vermeende politieke ambities de reactie op zijn aanpak van de ontsporing hadden gevormd, zei Buttigieg: “Ik ben hier voor het werk en niet voor de politiek.”

Maar de politiek drijft het verhaal al meer dan een week aan, zonder tekenen van stoppen. Donderdag heeft sen. Ted Cruz van Texas, de hoogste Republikein in de Senaatscommissie die verantwoordelijk is voor de spoorwegveiligheid, zei dat Buttigieg “wanhopig is om zijn geloofwaardigheid te redden” en gebruikte een voorlopig feitelijk rapport dat eerder die ochtend door federale onderzoekers was uitgebracht om te suggereren dat zijn beleidsoplossingen “oppervlakkig” en ontworpen om Trump de schuld te geven.

De druk is getest de normaal gesproken zachtaardige voormalige burgemeester van Indiana, die in een Twitter-ruzie terechtkwam met Florida Sen. Marco Rubio Dinsdag nadat de Republikein hem had opgeroepen af ​​te treden of ontslagen te worden. Buttigieg nam donderdag meer verhulde foto’s en zei: “Iedereen in het Congres die om deze kwesties geeft, is welkom om aan tafel te komen en met ons samen te werken om dingen voor elkaar te krijgen. Dus iedereen die daarin geïnteresseerd is, daar ga ik ze aan houden.”

Wanneer donderdag door verslaggevers gevraagd of hij van plan was af te treden antwoordde Buttigieg: “Ik ben hier niet voor politiek, ik ben hier om ervoor te zorgen dat de gemeenschap kan krijgen wat ze nodig hebben.”

De reis viel samen met de release van de a voorlopig verslag van de National Transportation Safety Board, een onafhankelijk bureau, dat ontdekte dat de bemanning van de 150 wagons tellende Norfolk Southern-trein een waarschuwing ontving over een oververhitting van de as en probeerde de trein te vertragen voordat deze ontspoorde. Het onderzoek van de NTSB zal waarschijnlijk 12 tot 18 maanden duren voordat wordt vastgesteld wat de oorzaak van de ontsporing is.

Ondanks de kritiek verdedigde het Witte Huis zijn reactie en het werk dat Buttigieg heeft gedaan, en merkte op dat functionarissen van de EPA en de NTSB binnen enkele uren na de ontsporing ter plaatse waren. Op dinsdag, EPA-beheerder Michael Regan bestelde Norfolk Southern om te betalen voor het opruimen van de crash.

“De treinontsporing in Norfolk Southern heeft de levens van Oost-Palestijnse families op zijn kop gezet, en het bevel van de EPA zal ervoor zorgen dat het bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor het in gevaar brengen van de gezondheid en veiligheid van deze gemeenschap”, zei Regan dinsdag in een verklaring. “Laat me duidelijk zijn: Norfolk Southern zal betalen voor het opruimen van de rotzooi die ze hebben veroorzaakt en voor het trauma dat ze deze gemeenschap hebben toegebracht.”

Donderdag beloofde Buttigieg dat de federale regering ervoor zou zorgen dat dit zou gebeuren.

“We zullen hier zijn, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, om onze spoorwegen veiliger te maken en ervoor te zorgen dat Norfolk Southern zijn verantwoordelijkheden nakomt. Dat is een belofte, die ik heel, heel serieus neem’, zei Buttigieg.

In de tussentijd zouden politici – en het land – “hun armen om de mensen van Oost-Palestina moeten slaan”, zei Buttigieg, “niet als een politiek voetbal, niet als een ideologisch vlampunt, niet als een ‘gokmomentje’, maar als duizenden mensen wier leven op zijn kop werd gezet… buiten hun schuld.”