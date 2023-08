Busunfall in Mexiko: Rettungskräfte am Unfallort

In Mexiko ereignete sich ein schwerer Busunfall, bei dem mindestens 18 Menschen ums Leben kamen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fahrer einen Fehler gemacht hat und er festgenommen wurde.

Bei einem Busunfall in Mexiko sind mindestens 18 Menschen, darunter drei Minderjährige, ums Leben gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft im westmexikanischen Bundesstaat Nayarit stürzte der Bus am Donnerstagmorgen (Ortszeit) eine 40 Meter tiefe Schlucht nahe der Stadt Tepic hinab. Demnach wurden 20 Verletzte in ein Krankenhaus in Tepic, der Hauptstadt von Nayarit, gebracht.

Der Bus fuhr von Mexiko-Stadt in die Grenzstadt Tijuana



Die Mehrheit der Passagiere sollen Ausländer aus Ländern wie Indien, Afrika und der Dominikanischen Republik gewesen sein, von denen einige in die USA unterwegs waren. Der Bus fuhr von Mexiko-Stadt in die Grenzstadt Tijuana. Viele Hunderttausende Migranten aus Mittel- und Südamerika, der Karibik und anderen Kontinenten versuchen jedes Jahr, die Nordgrenze Mexikos in die Vereinigten Staaten zu überqueren.

Nach ersten Ermittlungen sei der 42-jährige Autofahrer in einer Kurve zu schnell gefahren und deshalb von der Fahrbahn abgekommen, hieß es. Er war verhaftet worden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine Kollision den Unfall verursacht haben könnte.

