Busunglück in Indië: Mindestens 25 Personen tot

Im indischen Gliedstaat Maharashtra hat ein Busunglück vahlreiche Todesopfer gefordert. Die Unfallursache is ook niet onduidelijk.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen voor ausgebrannten Wrack des verunglückten Buses. Buldhana Politie Samruddhi Mahama/EPA

(dpa) In This sind bei einem Busunglück mindestens 25 Persons ums Leben komkom. Das Fahrzeug war am Samstag in einen Pfosten beiner Autobahn im Gliedstaat Maharashtra gefahren, der Dieseltank fing dadurch Feuer, wie örtliche Medien with der Fernsehsender NDTV unter Berufung auf the Polizei programmaten. Der Bus sei demnach auf die Seite mit den Türen gefallen, worauf diese keine Fluchtmöglichkeit mehr boats. Die meisten Fahrgäste hätten bei dem Unglückszeitpunkt schlafen, hiess es. Die verkohlten Leichen würden noch geïdentificeerd, Verletzte seien in ein Krankenhaus worden gebracht. Der Busfahrer is overbelast. Die Unfallursache würde noch ermittelt. Laut dem Fernsehkanal News18 handelde es sich bei der Gruppe im Bus um Gäste auf dem Road zu einer Hochzeitsfeier in der Stadt Pune.