Busunfall der Brandeis University: Eine Person bei einem Überschlag in der Nähe des Campus von Massachusetts getötet

CNN

Ein Student der Brandeis University wurde am Samstagabend bei einem Busüberschlag in der Nähe des Brandeis-Campus in Waltham, Massachusetts, getötet, so die Schule.

Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich 27 Studenten in dem Shuttle befanden, als es gegen 22:30 Uhr gegen einen Baum in der South Street prallte, so eine Aussage des Bezirksstaatsanwalts von Middlesex, Marian Ryan, und des Polizeichefs von Waltham, Kevin O’Connell. Die Ursache des Absturzes ist unbekannt.

Das Shuttle kehrte von einem Hockeyspiel an der Northeastern University zurück, heißt es in der Erklärung. Eine Person wurde am Tatort für tot erklärt, und der Fahrer und die verbleibenden 26 Studenten erlitten alle Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, hieß es.

In einem Brief identifizierte Universitätspräsident Ronald Liebowitz die verstorbene Studentin als Vanessa Mark. Liebowitz sagte, Mark sei von der Universität beurlaubt, aber in der Gemeinde geblieben. Er sagte, dass der Unterricht am Montag und Dienstag nach dem Unfall abgesagt würde.

„Ich weiß, dass die Traurigkeit über den tödlichen Shuttle-Unfall von letzter Nacht unsere Gemeinde heute durchflutet“, sagte Liebowitz. „Wir alle erleben den Schock eines so schrecklichen Unfalls, und die Genesung aller wird Zeit brauchen.“

In einer E-Mail an Studenten und Gemeindemitglieder am Sonntagmorgen sagte Brandeis, dass viele der Verletzten aus dem Krankenhaus entlassen wurden, während elf zur weiteren Behandlung eingeliefert wurden.

„Aus Datenschutzgründen werden die Namen der Verletzten nicht veröffentlicht“, stellten die Schulbeamten fest.

„Wenn Sie Student sind und dies noch nicht getan haben, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an Ihre Familie und enge Freunde, um ihnen mitzuteilen, dass Sie in Sicherheit sind“, heißt es in der E-Mail.

Der Feuerwehrchef von Waltham, Andrew Mullin, sagte am frühen Sonntag, der Unfall werde “vollständig untersucht”, und sie hätten keine Ursache ermittelt.