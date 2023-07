Wer einen Strandurlaub bucht, sehnt sich vor allem nach einem: Entspannung. Einfach nichts tun, die Sonne genießen und dem sanften Rauschen der Wellen lauschen.

Doch in der Realität sieht es oft anders aus: Statt Meeresrauschen schreien Kinder und streiten sich Pärchen – und wenn es mal richtig schlecht läuft, stellen die Nachbarn am Strand einen Lautsprecher auf, aus dem laute Musik dröhnt.

Die portugiesische Schifffahrtsbehörde verbietet laute Musik an Stränden

Aber zumindest mit letzterem dürfte an den Stränden Portugals Schluss sein. Die portugiesische Schifffahrtsbehörde (AMN) hat die Verwendung von Lautsprechern oder anderen tragbaren Audiogeräten an den Stränden in ihrem Zuständigkeitsbereich verboten.

In dem Dokument heißt es wörtlich: „Die Verwendung von Tonanlagen und die Entwicklung lauter Aktivitäten, die laut Gesetz zu Unannehmlichkeiten führen können“, sind verboten.

Jeder, der durch Lärm von Lautsprechern oder ähnlichen Geräten gestört wird, sollte sich an die zuständige Behörde wenden, damit diese die Aktivität einstellt, sagte AMN gegenüber CNN Portugal. Die Kontrolle obliegt den örtlichen Dienststellen der National Maritime Authority und den zuständigen Polizei- oder Verwaltungsbehörden.

Bei Verstößen können hohe Bußgelder verhängt werden

Wer sich nicht an das Verbot hält, dem drohen hohe Geldstrafen, erklärt die Seeverkehrsbehörde gegenüber „CNN Portugal“. Einzelpersonen drohen Geldstrafen zwischen 200 und 4000 Euro.

Für Gruppen wie Vereine, die gegen das Verbot verstoßen, kann das Bußgeld sogar bis zu 36.000 Euro betragen! Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Redner beschlagnahmt werden.

