Burt Bacharach: Songs, von denen Sie vielleicht nicht wissen, dass er sie geschrieben hat

CNN

—



Burt Bacharach hat eines der beeindruckendsten Songbooks in der Geschichte der Musikindustrie.

Und obwohl er unglaublich bekannt ist für Hits wie „Walk on By“ von Dionne Warwick und „I Say A Little Prayer“, das zuerst von Warwick aufgenommen und dann von Aretha Franklin gecovert wurde (beide Songs hat er zusammen mit Hal David geschrieben). , gibt es noch ein paar andere Songs, die vielleicht nicht so bekannt sind.

Hier sind nur einige der Melodien, die dazu beigetragen haben, Bacharach zu einem der erfolgreichsten Songwriter unserer Zeit zu machen.

Dieses Lied, das die Geschichte eines Paares nach einer herzzerreißenden Trennung erzählt, war nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1986 ein Hit.

Das Musikvideo war der Höhepunkt der 80er Jahre und zeigte LaBelle mit großen Haaren, einem großen Pelzmantel und ihrer noch größeren Stimme. McDonald’s unverwechselbare, gefühlvolle Stimme, die seiner Gruppe The Doobie Brothers zum Erfolg verhalf.

Bacharach hat das Lied zusammen mit seiner ehemaligen Frau Carole Bayer Sager geschrieben.

Der Song, den Bacharach gemeinsam mit Bob Hilliard schrieb, wurde 1962 veröffentlicht, als Scheidungen noch nicht so verbreitet waren wie heute, und endete als B-Seite-Single.

Obwohl es vielleicht nicht einer seiner berühmtesten Songs ist, war es insofern folgenreich, als er während der Aufnahmesession eine junge Backup-Sängerin namens Dionne Warwick traf.

Dieser wird sowohl von der Kritik gefeiert als auch geliebt. Es gewann 1999 einen Grammy für Costello und Bacharach für die beste Pop-Zusammenarbeit mit Gesang.

Der Song war Teil des gemeinsamen Albums von 1998 zwischen den beiden mit dem Titel „Painted from Memory“. Später war es Teil des Soundtracks für den Film „Austin Powers: The Spy Who Shagged Me“ von 1999.