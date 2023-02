Burt Bacharach, Autor klassischer Pop-Hits wie „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“, stirbt im Alter von 94 Jahren

CNN

—



Burt Bacharach, der gefeierte Komponist und Songwriter hinter Dutzenden sanfter Pop-Hits aus den 1950er bis 1980er Jahren, darunter „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“, „(They Long to Be) Close to You“ und das Thema aus dem Film „ Arthur“ ist gestorben, bestätigte ein Familienmitglied von Bacharach gegenüber CNN.

Er war 94.

Bacharach, eine wichtige Figur in der Popmusik des 20. Jahrhunderts, erzielte große Hits in einer Vielzahl von Genres, von Top 40 über Country bis hin zu Rhythm and Blues und Filmmusik. Er schrieb Hits für eine Vielzahl von Künstlern, darunter Dusty Springfield, Dionne Warwick, Tom Jones, Neil Diamond, die Carpenters und Christopher Cross.

Viele seiner Songs wurden, vielleicht zu Unrecht, als „Easy Listening“ eingestuft – ein sanfter, altmodischer Musikstil mit wenigen Ecken und Kanten. Die meisten waren weit entfernt von den Klängen von Rock’n’Roll, Funk, Disco oder anderen populären Genres seiner Zeit.

Und doch hat Bacharach zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Hal David viele der eingängigsten Songs der Ära produziert. Viele von ihnen – „Say a Little Prayer“, „Walk on By“, „Do You Know the Way to San Jose“ – wurden Hits für Warwick, eine der meistverkauften Sängerinnen der 1960er Jahre.

Bachrach schrieb auch so große Hits wie „Magic Moments“ von Perry Como, „Baby It’s You“ von den Shirelles, „What’s New Pussycat?“ von Tom Jones, „What the World Needs Now is Love“ von Jackie DeShannon, „This Guy’s“ von Herb Alpert In Love With You“, Neil Diamonds „Heartlight“ und das Patti Labelle-Michael McDonald-Duett „On My Own“.

Einer seiner größten und einflussreichsten Hits war „That’s What Friends Are For“, die Wohltätigkeitskooperation zwischen Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight und Stevie Wonder, die 1986 die Charts anführte und Millionen für die AIDS-Forschung einbrachte.

„Hab niemals Angst vor etwas, das du pfeifen kannst“, sagte Bachrach 2013 zu Scott Simon von NPR.

Im Laufe seiner langen Karriere erhielt Bachrach fast alle bedeutenden Musikpreise, darunter sechs Grammys, drei Oscars und – mit Hal David – den Gershwin Prize for Popular Song, verliehen von der Library of Congress. 2008 wurde er von den Grammys zum größten lebenden Komponisten der Musik ernannt.