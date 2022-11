Burnley 3 – 0 Blackburn

Burnley sorgte dafür, dass sie nach einem 3: 0-Sieg gegen Blackburn im Derby von East Lancashire in die WM-Pause der Sky Bet-Meisterschaft einstiegen.

Es dauerte bis zur zweiten Halbzeit, bis die Mannen von Vincent Kompany nach einem dominanten Auftakt die Sackgasse im Turf Moor durchbrachen, und das taten sie, als Ashley Barnes eine schöne Flanke von Anass Zaroury in den Fünfmeterraum köpfte (55.).

Bild:

Ashley Barnes erzielte beim Derbysieg von Burnley in East Lancashire zwei Tore





Der belgische U21-Nationalspieler Zaroury bestrafte die Rovers dann mit einem zweiten Treffer, nachdem sie von hinten erwischt worden waren (73.), bevor Barnes einen abgefälschten zweiten Treffer erzielte, um den entscheidenden Sieg und wichtige lokale Angeberrechte zu besiegeln (81.).

Die Clarets klettern zurück zum Gipfel – wo sie aufgrund der WM-Pause fast einen Monat bleiben werden – und eröffnen einen Drei-Punkte-Vorsprung vor dem zweitplatzierten Sheffield United, während Blackburn Dritter bleibt und hinter den Führenden zurückbleibt um sechs Punkte.

Wie Burnley schließlich ihre Dominanz zum Tragen brachte

Trotz der hohen Einsätze brauchte das erste Derby seit sechs Jahren eine Weile, um warm zu werden. Burnley dominierte, wie so oft in dieser Saison, den Ball, aber erst in der 31. Minute registrierte Manuel Benson seinen ersten Torschuss.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Ashley Barnes bringt Burnley im Derby von East Lancashire in Führung.



Blackburn hatte acht der neun Spiele gewonnen, in denen sie weniger als 50 Prozent Ballbesitz hatten, aber dennoch hatten sie an einem Punkt in der ersten Halbzeit nur 20 Prozent gesehen und drohten, überrollt zu werden.

Rovers wurde Mitte der ersten Halbzeit ein Elfmeter verweigert, als Ben Brereton Diaz von Jordan Beyer überrollt wurde, während Burnley kurz vor der Halbzeit ein Elfmeter verweigert wurde, als zuvor ein Freistoß den Arm des chilenischen Nationalspielers zu treffen schien Taylor Harwood-Bellis erzwang eine hervorragende Parade von Thomas Kaminski.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Anass Zaroury verdoppelt Burnleys Führung im East Lancashire Derby.



Nach der Pause änderte sich das Spiel. Zunächst sah es so aus, als würde Blackburn aus den Fallen fliegen, als Brereton Diaz eine Parade von Aro Muric erzwang, aber das erwies sich als ihr einziger Schuss in den unterdurchschnittlichen 90 Minuten.

Dann waren es die Gastgeber, die ihre Dominanz endgültig zum Tragen brachten. Barnes köpfte zunächst eine schöne Flanke von Zaroury ein, bevor sich der Belgier selbst zu einer eigenen bediente, als er einschob, nachdem Barnes‘ erster Volleyschuss von Kaminski abgewehrt worden war.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Ashley Barnes erzielt sein zweites Tor, um Burnley im Derby von East Lancashire außer Sichtweite zu bringen.



Und um das Elend der Rovers noch zu verstärken, sammelte Barnes in den letzten 10 Minuten einen quadratischen Ball von Josh Brownhill, drehte Ryan Hedges um und fand dann durch eine Ablenkung das Netz, um einen brillanten Tag abzurunden.

Spieler des Spiels – Anass Zaroury

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Ashley Barnes stellt nach dem Derby in East Lancashire scherzhaft Anass Zarourys Auszeichnung als Man of the Match in Frage.



Was kommt als nächstes?

Seit der WM-Pause sind beide Mannschaften knapp einen Monat nicht im Einsatz.

Schwarzbrand Rückkehr um 12:00 Uhr am Samstag, den 10. Dezember, wenn sie Preston im Ewood Park zu einem weiteren Lancashire-Derby begrüßen, das live übertragen wird Sky Sports Fußball.

In der Zwischenzeit, Burnley Reisen Sie zur Loftus Road, um am Sonntag, den 11. Dezember, um 13:00 Uhr an QPR teilzunehmen, das auch live übertragen wird Sky Sports Fußball.