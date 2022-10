Burnley 1-0 Norwich

Jay Rodriguez erzielte sein achtes Saisontor, als sein Elfmeter gegen Norwich Burnley an die Spitze der Meisterschaft schickte.

Der Stürmer der Clarets hatte die Chance, als Grant Hanley acht Minuten vor Schluss die Flanke von Manuel Benson mit seinem Ellbogen abwehrte, und als es so aussah, als könnte Norwich ein zweites Unentschieden in Folge durchhalten, um seinen Abrutscher zu beenden.

So bleiben die Kanaren nach einer Durststrecke von acht Spielen ohne Sieg und mit nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen außerhalb der Play-off-Plätze.

Das Team von Vincent Kompany dominierte territorial und in Bezug auf Ballbesitz, konnte Torhüter Angus Gunn jedoch nicht testen, bis Rodriguez seinen Strafstoß ins Tor schoss.

Die erste Halbzeit war Einbahnverkehr, als Norwich an der torlosen Torlinie festhielt, obwohl Burnley sie durch das Flankenspiel von Vitinho und Anass Zaroury, das die Seitenlinie umarmte, ständig streckte.

Die Kanaren verteidigten verbissen genug, aber dass sie bis zur Halbzeit ohne Gegentor überstanden, lag eher am fehlenden Endprodukt der Clarets.

Innerhalb von zwei Minuten drehte und drehte sich der gefährliche Nathan Tella am Rand des Strafraums, bevor er einen Schuss abfeuerte, der von einem Verteidiger abgefälscht und qualvoll an Angus Gunns Pfosten vorbeigeprallt war, während der Torhüter über seinen Bereich kroch.

Der brasilianische Außenverteidiger Vitinho blitzte eine Flanke an den langen Pfosten, aber leider schoss sie direkt auf Zaroury, der nicht den Ruf hatte, den Ball von der belgischen U21 mit dem Kopf zu bringen, und sein Versuch flog knapp über die Latte.

Der ehemalige Charleroi-Spieler war effektiver mit seinen Füßen, was Max Aarons eine heiße Zeit bescherte, und er tete Tella für eine weitere anständige Chance auf, bevor er nach einem Carven von links über sich selbst schoss.

Die Kanaren waren nach der Pause viel heller und als Teemu Pukki Jordan Beyer entwischte, flankte er auf Todd Cantwell, der von einem brillanten Schiebeblock von Johann Berg Gudmundsson vereitelt wurde.

Rodriguez bestraft jedoch die Fehleinschätzung des kanarischen Skippers Hanley und der Sieg bedeutet, dass Burnley seit dem 12. August, einer Serie von 14 Spielen, ungeschlagen ist, während ihre Tendenz, Spiele, die sie hätten gewinnen sollen, unentschieden zu spielen, mit vier Siegen ein Ende gefunden zu haben scheint letzten fünf.

Norwich hätte fast einen Punkt geholt, als Pukki klarkam und versuchte, seinen Schuss über den 6 Fuß 6 Zoll langen Torhüter Ari Muric zu heben, aber der Kosovo-Nationalspieler streckte eine Hand aus, um den Versuch brillant zu blocken.

Was die Manager sagen…

Burnleys Vinzenz Kompany: „Die Jungs waren brillant – es war eine komplette Leistung. Ich glaube daran, mehr Chancen zu kreieren als der Gegner und sie auf wenige Schüsse zu beschränken, und das ist uns gelungen. Deshalb war die Leistung gut. Wir sind reingekommen.“ den Strafraum und mussten ihre Außenverteidiger schlagen, aber wenn es keine Tore gibt, muss man geduldig sein und sich bewusst sein, dass sie in den Übergängen gefährlich sind.

„Das Wichtigste ist, dass ich ein Problem habe, wenn sie es nicht tun. Wenn sie einen Fehler machen, übernehme ich die Verantwortung. Es ist etwas, das für uns funktioniert, und wenn wir es aufgeben, sind wir nicht dasselbe Team.“ – und das haben wir in der ersten Halbzeit gegen Sunderland (am Samstag) gesehen.“

Norwichs Dekan Smith: „Ich habe den Elfmeter nicht gesehen, also weiß ich nicht, ob er eindeutig war oder nicht, aber Sam sagte, ihr Junge habe ihn gehandhabt, um an ihm vorbeizukommen.

„Wir sind in Bezug auf die Ergebnisse in einer schwierigen Position. Wir hatten nicht viel Gleichgewicht und es ist beispiellos, dass wir fünf Spieler verloren haben, die alle für uns als Linksverteidiger spielen können. Wir haben noch vier Spiele bis zur Pause für die Welt.“ Cup, und wir müssen ein paar Punkte sammeln. Die Spieler haben viel reingesteckt und ich bin sehr stolz auf sie. In den ersten 30 Minuten war Burnley besser als wir, machte es schwierig und ging an uns vorbei – sie überholten uns bis dahin Wir haben unser Pressing richtig gemacht. Aber wir haben den Strafraum wirklich gut verteidigt, so dass sie bei all ihrem Druck nie große Chancen hatten.“