Burnley had een doelpunt van 90 minuten nodig van Connor Roberts om de 10-koppige League One Fleetwood met 1-0 te verslaan en voor het eerst in 20 jaar door te gaan naar de kwartfinales van de FA Cup.

De ploeg van Vincent Kompany speelde meer dan 45 minuten met een extra man nadat Cian Hayes rood zag in de blessuretijd van de eerste helft, maar dreigde naar de verlenging te worden gebracht door een Fleetwood-ploeg die liet zien waarom ze in deze wedstrijd waren gekomen op de achterkant van vier rechte schone lakens.

Toen het doelpunt kwam, was het hard voor de bezoekende doelman Jay Lynch, die prima reddingen maakte van Halil Dervisoglu en Charlie Taylor kort achter elkaar, maar van dichtbij werd verslagen toen Roberts ’tik het schot van Vitinho door een druk gebied in het net leidde.

Het was een beloning voor een prestatie van Burnley waarbij ze de hele nacht het balbezit hadden gedomineerd en 31 doelpogingen hadden geregistreerd tegen een partij die voor het eerst in de vijfde ronde speelde.

Afbeelding:

Connor Roberts schoot in de 90e minuut van dichtbij binnen





De gastheren kregen acht minuten later bijna een opener cadeau toen Aristote Nsiala, die onder druk stond, de bal terug ging passen, maar niet controleerde waar Lynch was, waardoor de doelman zich haastte om de bal van de lijn te haken.

Dat bleek zo dichtbij te zijn als Burnley voor rust bij een doelpunt kwam toen de mannen van Scott Brown ze aan het werk zetten.

Lyle Foster had het beter moeten doen toen hij Harrison Holgate halverwege de bal van de bal beroofde en vrij richting doel rende. Maar de Zuid-Afrikaan, nog steeds op zoek naar zijn eerste Burnley-doelpunt, kreeg een verkeerde afwerking toen hij in de handen van een dankbare Lynch schoot.

De Burnley-druk nam toe toen een paar schoten werden neergeschoten voordat de levendige Vitinho overvloog, terwijl Taylor een pop van afstand maakte maar hoog en naast stuurde voordat Lynch met een betere inspanning op de proef werd gesteld. De doelman had twee kansen nodig om te verzamelen.

De bal kwam toen bij Anass Zaroury, die snel controleerde en een schot wegkreeg om Lynch tot een redding aan zijn rechterkant te dwingen ten koste van een hoekschop.

Afbeelding:

Burnley’s Ameen Al-Dakhil (links) en Fleetwood Town’s Harvey Macadam strijden om de bal





Fleetwood, nauwelijks gezien als een aanvallende kracht, kreeg laat in de helft een paar kansen uit vrije trappen, maar wist van geen van beide iets te creëren.

En de dingen veranderden toen in de blessuretijd van de eerste helft toen Hayes tegen Josh Cullen crashte toen hij een hoge bal uitdaagde, waarbij Dean Whitestone’s beslissing om een ​​rode kaart te tonen hard leek bij de tweede bezichtiging.

In aantal verminderd, trok Fleetwood zich na de rust verder terug in hun schulp, waardoor de verdediging vol zat met spelers en Burnley’s pogingen om er een weg doorheen te vinden frustreerden.

Zaroury schoot in de 56e minuut een schot in het zijnet, waarna Lynch er goed aan deed om Foster af te weren, aangezien hij het snelst reageerde op een losse bal.

De frustratie van Burnley groeide toen Scott Twine een vrije trap tegen de muur sloeg nadat Scott Robertson een fout maakte op Cullen in de D.

Nathan Tella, wiens double Ipswich in de vorige ronde versloeg, was een van de drie spelers die net na het uur invielen. Roberts, nog een van de frisse gezichten, schoot een lage voorzet voor Tella binnen, maar zijn schot werd geblokt bij de eerste paal.

Even later kreeg Lynch een hand op Taylor’s kopbal, net genoeg snelheid eraf halend zodat Holgate hem van de lijn kon haken.

Lynch klauwde vervolgens schoten van Dervisoglu en Taylor weg, maar toen de bal terug in het strafschopgebied kwam, kreeg Roberts de beslissende tik.

Kompany: Gemengd gevoel bij terugkeer Man City

Afbeelding:

Pep Guardiola en Vincent Kompany staan ​​tegenover elkaar in de kwartfinales van de FA Cup





Vincent Kompany kijkt uit naar een emotionele terugkeer naar Manchester City nadat Burnley in de kwartfinale werd gekoppeld aan zijn oude club.

Burnley staat tegenover Pep Guardiola, de oude baas van Kompany, en een club die hij aanvoerde naar vier Premier League-titels en twee FA Cups.

“Het is een dubbel gevoel om eerlijk te zijn”, zei Kompany. “Mijn band met de club is enorm sterk en dat blijft zo. De kinderen zullen vandaag een moeilijke beslissing moeten nemen, maar het is er een waar we naar uitkijken.”

“We hebben nu een paar wedstrijden die belangrijker zijn, dat is elke kampioenschapswedstrijd tussen die wedstrijd en nu, maar het zal een speciale dag worden. Ik denk dat dit voor de spelers een ervaring is en ze hebben het recht verdiend om kijk uit naar zo’n wedstrijd.”

Wanneer City-wedstrijden niet botsen met Burnley, neemt Kompany zijn kinderen regelmatig mee naar een stadion waar zijn standbeeld buiten staat. Er wacht zeker een warm onthaal buiten het veld, maar niet op het veld.

Afbeelding:

Vincent Kompany won de Premier League vier keer tijdens een periode van 11 jaar bij Manchester City





“Van mijn kant ben ik er heel kalm over”, voegde Kompany eraan toe. “Ik weet dat er voorbij de knuffels en de high fives een machine is die alles wil winnen. We zullen ons eerst concentreren op de kampioenswedstrijden en die dan de juiste plaats geven die hij verdient.”

Fleetwood-baas Scott Brown verklaarde dat hij “erg trots” was op zijn spelers nadat ze binnen een paar seconden na het forceren van extra tijd kwamen.

“Het zal natuurlijk altijd moeilijk worden om hier met 11 man te komen, dus toen we hier met 10 kwamen, was het inzicht van de jongens in het spelplan briljant”, zei hij. “We probeerden ze de eerste helft te frustreren en dat hebben we gedaan. We probeerden ze op de counter te vangen…

“In de tweede helft wordt het moeilijker, krijg je de bal en staan ​​er drie of vier spelers op je af. Je moet verdedigen voor je leven.

“Lynchy was van start tot finish uitzonderlijk en hij verdient man van de wedstrijd met hem achter onze rug vijf, de achterste vijf was solide. Om ze helemaal te pakken, de beste Championship-kant met 10 man was uitzonderlijk en ik kon niet zijn nog trotser.”

Loting kwartfinale FA Cup volledig

Manchester City tegen Burnley

Manchester United tegen Fulham

Brighton tegen Grimsby

Sheffield United tegen Blackburn

FA Cup belangrijke data

Kwartfinales – Wordt gespeeld in het weekend van 18 en 19 maart

Halve finales – Wordt gespeeld in het weekend van 22 en 23 april

Finale – zaterdag 3 juni

Wat is het volgende?

Burnley ontmoet Blackpool op Bloomfield Road in het Sky Bet Championship op zaterdag 4 maart; aanvang 15.00 uur. In de tussentijd, Fleetwood stad bezoek tegelijkertijd Cheltenham in Sky Bet League One.