Festival-Chaos im US-Bundesstaat Nevada – und Sonya Kraus ist mittendrin! Heftiger Regen hatte das Gelände des „Burning Man“-Festivals in einen Sumpf verwandelt. Tagelang durften nur Einsatzfahrzeuge das Gelände betreten oder verlassen. Grund hierfür waren die schlechten Bodenverhältnisse. Die Autos drohten im schlammigen Boden steckenzubleiben. Auch der deutsche Moderator saß in der Wüste fest.

Sonya Kraus wandert sechs Kilometer durch den Schlamm

Auch Sonya Kraus blieb vom Chaos beim „Burning Man“-Festival nicht verschont. Die Moderatorin musste sich mit den anderen Besuchern durch den Schlamm kämpfen. Den abenteuerlichen Abschluss des Festivals nahm Kraus allerdings gelassen hin, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte: „Brennender Mann ohne Durst! Jeder hilft jedem. Wer raus will, muss sechs Kilometer durch den Schlamm gehen.“ Die Stimmung „Bleibt“, verkündete der 50-Jährige, lachte seine Fans aus und präsentierte seine dreckigen Schuhe.

In einem Video auf ihrem Instagram-Account zeigte sich Kraus dick eingepackt, mit großer silberner Schutzbrille und einer Maske über Mund und Nase. „Die Welt geht unter“, hört man die Moderatorin lachen, während sie gegen den Wind ankämpft und sich ihren Weg durch den schlammigen Boden bahnt.

„Burning Man Extreme! Alles steckt im Dreck. Alle helfen sich gegenseitig, teilen, sind freundlich und machen das Beste aus der Situation. Eigentlich wäre es schön, wenn die Kinder und die Arbeit nicht zu Hause warten würden… Muddi einfach muss laufen“, kommentierte Sonya Kraus das Video.

Sonya Kraus: „Die Vernunft ist völlig ruiniert“

„Alter Schwede. Ich weiß noch nicht, ob es nächstes Jahr einen Brand gibt, weil Playa, also der Grund, völlig ruiniert ist“, erklärte Kraus in ihrer Instagram-Story und filmte den ramponierten Boden. Das Festivalgelände liegt auf der Oberfläche eines ausgetrockneten Sees in der Wüste von Nevada. Die nächste Kleinstadt ist etwa zwei Autostunden entfernt.

Während des beliebten „Burning Man“-Festivals kommen jedes Jahr rund 75.000 Menschen auf dem Gelände zusammen und bilden mit Zelten und Wohnmobilen die temporäre Stadt „Black Rock City“. Das Szene-Festival mit Musik- und Kunstveranstaltungen steht seit mehreren Jahren in der Kritik. Vor allem die stundenlange Autofahrt und die Versorgungskosten in der Wüste sorgten für Unmut bei den Kritikern. Viele Influencer, Internet-Unternehmer und Prominente ersparen sich die lange Anfahrt und Anreise im Privatjet.

Mit Hollywood-Star beim Festival: Sonya Kraus bei „Burning Man“

Sonya Kraus zählt wohl nicht dazu. Sie ging tapfer mit ihrem Koffer durch den Schlamm. „Völlig verrückt – strahlende Sonne in Reno. (…) Die alte Schlammwanderin hat sich zuerst ein paar Pommes gegönnt, weil ich glaube, ich habe gestern zehn Kilo abgenommen. Jetzt geht es nach Los Angeles und dann nach Hause“, sagte sie auf Instagram ihr Abenteuer.

Sonya Kraus war übrigens nicht allein auf dem Festival, sondern in Begleitung eines echten Hollywood-Schauspielers! Vor dem Schlammchaos teilte die Moderatorin auf Instagram ein Foto, das sie mit dem Wohnwagen zeigt, der bei „Burning Man“ als Unterkunft diente. Zu ihrer Rechten lacht Julian Morris in die Kamera. Der 40-jährige Schauspieler ist bekannt für Produktionen wie „New Girl“ und „Pretty Little Liars“.

Landon Ross steht links von Sonya Kraus. Der 40-jährige Künstler ist Morris‘ langjähriger Partner. Die beiden sind seit 20 Jahren ein Paar, der öffentliche Auftritt fand jedoch erst im Dezember 2021 statt. Kurz darauf wurde die Hochzeit der beiden bekannt gegeben.

Tod beim „Burning Man“-Festival

Für einen Besucher des Kunst- und Musikfestivals endete der chaotische Aufenthalt tödlich. In der Nacht zum Sonntag informierten die Veranstalter von „Burning Man“ über einen Todesfall auf dem Festivalgelände, wie „dpa“ berichtete. Noch ist unklar, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte. Die Ermittlungen seien noch im Gange, teilte die Nachrichtenagentur mit.