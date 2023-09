CNN

Da Tausende von Menschen das Burning-Man-Festival in der Wüste von Nevada weiterhin nicht verlassen können, nachdem heftige Regenfälle ihre Campingplätze am Samstag mit knöcheltiefem Schlamm überschwemmt hatten, untersuchen die Behörden nach eigenen Angaben einen Todesfall bei der Veranstaltung.

Den Teilnehmern wurde gesagt, sie sollten sich in der Black Rock Desert aufhalten und Lebensmittel, Wasser und Treibstoff sparen, nachdem ein Regensturm das Gebiet überschwemmt hatte und die Beamten gezwungen waren, jeglichen Zutritt zum oder Verlassen des Festivals zu unterbinden.

Das abgelegene Gebiet im Nordwesten Nevadas wurde zwischen Freitag- und Samstagmorgen in nur 24 Stunden von zwei- bis dreimonatigen Regenfällen – bis zu 20 cm – heimgesucht. Die heftigen Regenfälle fielen auf trockene Wüstenböden und wirbelten dicken, lehmartigen Schlamm auf, der laut Festivalbesuchern zu schwer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu durchqueren sei.

„In den nächsten Tagen wird mit mehr Regen gerechnet und es wird nicht erwartet, dass sich die Bedingungen ausreichend verbessern, um Fahrzeugen die Einfahrt in die Playa zu ermöglichen“, sagte das Bureau of Land Management in einer Erklärung, die dem Reno Gazette Journal vorliegt.

Das Büro des Sheriffs von Pershing County sagte, es untersuche „einen Todesfall, der sich während dieses Regenereignisses ereignete“. Die Behörden machten weder den Namen der Person öffentlich noch machten sie Angaben zu den Umständen des Todes.

„Die Familie wurde benachrichtigt und der Tod wird untersucht“, sagte das Büro des Sheriffs in einer Pressemitteilung vom späten Samstag.

Die Behörden haben keine Angaben dazu gemacht, wann die Straßen wieder geöffnet werden könnten, aber nach weiteren Regenschauern am Sonntag wird erwartet, dass die Sonne am Montag zurückkehrt.

„Derzeit können wir nicht abschätzen, wann die Straßen trocken genug sein werden, damit Wohnmobile oder Fahrzeuge sicher fahren können“, sagten die Organisatoren von Burning Man in einer Erklärung am Samstagabend. „Wenn die Wetterbedingungen für uns günstig sind, wäre ein später Montag möglich. Es könnte früher sein.“

Die Organisatoren stellten fest, dass der Regen, der über Nacht und am Sonntag auf einen bereits gesättigten Strand fällt, „die Zeit beeinflussen wird, die der Strand zum Trocknen benötigt“.

Das Tor und der Flughafen nach Black Rock City bleiben vorerst geschlossen und das Befahren oder Verlassen der Stadt ist mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen nicht gestattet sagten die Organisatoren in den sozialen Medien. Black Rock City ist eine temporäre Metropole, die jährlich für das Festival errichtet wird und über Notfall-, Sicherheits- und Sanitärinfrastruktur verfügt.

Der Regen „machte es motorisierten Fahrzeugen praktisch unmöglich, die Playa zu durchqueren“, sagte das Büro des Sheriffs des Pershing County und wies darauf hin, dass den Menschen geraten wurde, Schutz zu suchen, bis der Boden ausreichend getrocknet ist, um sicher weiterfahren zu können.

Fahrzeuge, die versuchen herauszufahren, würden im Schlamm stecken bleiben, sagten die Organisatoren von Burning Man am Samstag. „Es wird Exodus behindern, wenn Autos auf den Straßen in unseren Campinggebieten oder auf der Gate Road aus der Stadt stecken bleiben“, fügten die Organisatoren hinzu.

„Wenn Sie in BRC sind, suchen Sie bitte Schutz vor Ort und bleiben Sie sicher“, sagten die Organisatoren.

Einige Festivalbesucher wanderten kilometerweit zu Fuß durch den dichten Schlamm, um die Hauptstraßen zu erreichen, während andere in ihren Lagern blieben und auf eine Verbesserung der Bedingungen hofften.

Hannah Burhorn, eine erste Teilnehmerin des Festivals, erzählte CNN, dass die Leute barfuß oder mit um die Füße gebundenen Säcken durch den Schlamm stapften.

„Leute, die versucht haben, mit dem Fahrrad hindurchzufahren, und dann steckengeblieben sind, weil es etwa knöcheltief ist“, sagte Burhorn. Der Schlamm ist so dick, dass er „an Ihren Schuhen klebt und sie fast wie einen Stiefel um Ihren Stiefel legt“, fügte sie hinzu.

Es ist unklar, wie viele Menschen genau auf dem Festival gestrandet sind, aber normalerweise nehmen mehr als 70.000 Menschen an der einwöchigen Veranstaltung teil. Es findet dieses Jahr vom 28. August bis 4. September statt.

Bis Samstagnachmittag gab es keine Berichte über Verletzungen, sagte Sean Burke, der Leiter des Notfallmanagements für Pershing County, gegenüber CNN.

Amar Singh Duggal und seinen Freunden gelang es, das Festival zu verlassen, nachdem sie etwa 2 Meilen im Schlamm gewandert waren, sagte er gegenüber CNN. Er schätzte, dass sie etwa zwei Stunden brauchten, um zu einer Hauptstraße zu gelangen, wo sie abgeholt und nach Reno gebracht werden konnten, etwa 120 Meilen Fahrt vom Veranstaltungsgelände entfernt.

„Wir haben es geschafft, aber es war die Hölle, durch den Schlamm zu laufen“, sagte Duggal. „Jeder Schritt fühlte sich an, als würden wir mit zwei großen Betonblöcken an den Füßen gehen.“

Mittlerweile konzentrieren sich Teilnehmer, die ihre Zeit normalerweise der Schaffung von Kunst und dem Aufbau von Gemeinschaft widmen, nun auch auf die Rationierung von Vorräten und die Bewältigung von Konnektivitätsproblemen.

„Die Bandbreite ist sehr begrenzt und viele Leute im Camp versuchen, Flüge zu stornieren und einen längeren Aufenthalt hier zu vereinbaren“, sagte Burhorn CNN per SMS aus einem WLAN-Camp.

Dennoch hätten die schlechten Bedingungen die Kreativität nicht gestoppt, sagte Burhorn, der aus San Francisco angereist war.

„Die Leute bauen Schlammskulpturen“, sagte sie.

Die Organisatoren gaben am Samstagabend bekannt, dass sie mobile Mobilfunkanhänger an verschiedenen Positionen aufstellen, das Wi-Fi-System der Organisation für den öffentlichen Zugang konfigurieren und Busse ins nahegelegene Gerlach einsetzen werden, um Menschen, die möglicherweise von der Playa weggehen, nach Reno zu bringen.

„Dies ist derzeit wahrscheinlich kein 24-Stunden-Betrieb“, sagte das Festival in einer Erklärung auf seiner Website.

Die Organisatoren stellen außerdem Fahrzeuge mit Allradantrieb und Geländereifen zur Verfügung, um medizinische und andere dringende Fälle auf den Asphalt zu bringen.

Es gab Menschen, die es schafften, zu einer Hauptstraße zu laufen und am Samstagabend auf den Transport durch die Festivalorganisatoren zu warten, teilte das Büro des Sheriffs im Pershing County mit.

Das Büro des Sheriffs teilte mit, dass aus dem Norden Nevadas Ressourcen bereitgestellt wurden, um Menschen mit medizinischem Bedarf auf dem Veranstaltungsgelände zu helfen.

„Burning Man ist eine Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen“, sagte Burning Man auf seiner Website. „Wir sind hierhergekommen in dem Wissen, dass wir hier alles mitbringen, was wir zum Überleben brauchen. Aus diesem Grund sind wir alle gut auf ein Wetterereignis wie dieses vorbereitet.“

„Für Veranstaltungen wie diese haben wir Tischübungen durchgeführt“, fügten die Organisatoren hinzu. „Wir beschäftigen uns vollzeitlich mit allen Aspekten der Sicherheit und blicken auf unseren Exodus als unsere nächste Priorität.“