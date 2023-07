CNN

—



Der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, sagte am Mittwoch, dass er die Schwelle von 40.000 Einzelspendern erreicht habe, um sich für die Vorwahldebatte der Republikaner im August zu qualifizieren.

Der GOP-Gouverneur, ein wohlhabender ehemaliger Software-Manager, der seine Kampagne selbst finanziert, hat 50.000 Spendern Geschenkkarten im Wert von 20 US-Dollar angeboten, um zu versuchen, das nötige Minimum zu erreichen, um auf der Debattenbühne zu erscheinen.

„Nun, wir haben heute die 40.000-Marke überschritten. Wir haben noch mehr Geschenkkarten zum Verschenken. Wir werden weitermachen“, sagte er Manu Raju von CNN in „Inside Politics“.

Der Gouverneur sagte, er habe Spenden aus allen 50 Bundesstaaten erhalten. Er verfügte nicht über eine Reihe von Geschenkgutscheinen, die er im Rahmen seiner Kampagne an Spender verteilte.

Er wehrte sich gegen die Kritik, dass er sich den Weg auf die Debattenbühne erkauft, und sagte: „Ich finde das eigentlich lustig.“

„Wir wissen, dass die Menschen, die jetzt für uns spenden, möglicherweise weiterhin für das spenden, was ihnen gefällt, und dass sie uns weiterhin unterstützen werden. „Hier geht es um eine kluge Strategie, es geht um einen Unternehmer mit einer unternehmerischen Einstellung“, fügte er hinzu.

Dennoch hat Burgum noch nicht die erforderliche Umfrageschwelle erreicht, um sich seinen Platz auf der Debattenbühne zu sichern.

Um die Umfrageanforderungen des Republikanischen Nationalkomitees für die Aufnahme in die erste Vorwahldebatte im nächsten Monat zu erfüllen, müssen die Kandidaten in drei nationalen Umfragen oder in zwei nationalen Umfragen und zwei staatlichen Umfragen 1 % oder mehr erreichen. Burgum hat in einer landesweiten Umfrage und keiner landesweiten Umfrage 1 % erreicht.

Burgum wurde auch zur möglichen dritten Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen zu den Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, befragt und ob er Trump für die Gewalttaten vom 6. Januar 2021 verantwortlich macht.

„Ich denke, deshalb haben wir ein Justizsystem und jeder in Amerika ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber wie gesagt: Wenn der Hauptgegner von den Machthabern angegriffen wird, werden die Leute natürlich das Gefühl haben, dass die ganze Sache politisiert ist. Das müssen die Gerichte klären“, sagte er.

Er würde nicht sagen, ob er Trump als republikanischen Kandidaten unterstützen würde, wenn Trump wegen eines Verbrechens verurteilt würde.

„Ich kandidiere als Präsidentschaftskandidat, also bitten Sie mich, Spekulationen anzustellen. Wenn mich Leute als Gouverneur eines amtierenden Staates nach Hypothesen fragen, die 12 Monate oder 18 Monate entfernt sind, kommentiere ich diese nie, weil ich mich mit den wirklichen Lösungen und den wirklichen Problemen befassen muss, die gerade bestehen. Wir führen eine Kampagne durch. Wir gehen davon aus, nominiert zu werden, und wenn wir nominiert sind, wird es keine Ablenkungen geben“, sagte er.