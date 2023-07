Zwei Freunde verwandeln auf KTV eine Eisdiele in einen Treffpunkt für Fast-Food-, Bier- und Cocktail-Fans, und die Gäste sind begeistert: Seit der Eröffnung herrscht hier reges Treiben. Was das „Ton’z & Mon’z“ zu bieten hat, was Burger, Pommes und Co kosten und wo man heute veganes Veis-Eis essen kann – die Infos.

Öffnen Sie die Freigabeoptionen Teilen-Optionen schließen Weitere Freigabeoptionen anzeigen Weitere Freigabeoptionen anzeigen